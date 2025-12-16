Uno Santa Fe | Ovación | The Best

The Best FIFA 2025: todos los ganadores de la gala

La ceremonia de The Best volvió a reunir a las principales figuras y consagró a los mejores de la temporada en una gala organizada por la FIFA

16 de diciembre 2025 · 16:37hs
The Best FIFA 2025: todos los ganadores de la gala

La ceremonia de los premios de The Best volvió a reunir a las principales figuras del fútbol mundial y consagró a los mejores de la temporada en una gala organizada por la FIFA, que reconoce el rendimiento individual y colectivo de jugadores, entrenadores y protagonistas del deporte rey a nivel global.

El repaso de los premios The Best

El gran ganador de la noche fue Ousmane Dembélé, quien se quedó con el premio a Mejor Jugador de la FIFA, coronando una temporada excepcional con el Paris Saint-Germain, mientras que Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, fue distinguida como Mejor Jugadora, reafirmando su dominio en el fútbol femenino internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/2000986782960382077&partner=&hide_thread=false

En cuanto a los arqueros, el italiano Gianluigi Donnarumma del Manchester City, fue elegido como Mejor Arquero del año, mientras que en la rama femenina el galardón quedó en manos de Hannah Hampton, jugadora del Chelsea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/2000903861591269423&partner=&hide_thread=false

Los premios a los mejores goles también tuvieron protagonismo latino: el argentino Santiago Montiel de Independiente ganó el premio al Mejor Gol masculino tras su gol a Independiente Rivadavia, y la mexicana Lizbeth Ovalle de Tigres, fue reconocida por el Mejor Gol femenino.

El rubro entrenadores tuvo como destacados a Luis Enrique, elegido Mejor Entrenador masculino tras una temporada brillante al frente del PSG, y a Sarina Wiegman, quien volvió a imponerse como Mejor Entrenadora femenina, consolidando su prestigio en el fútbol de selecciones, dirigiendo a la selección inglesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/2000984266679693365&partner=&hide_thread=false

Además, el Premio Fair Play fue otorgado a Andreas Harlass-Neuking, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, que en un partido entre el Ratisbona y el Magdeburgo, un hincha se descompensó y acudió rápidamente a la zona de aficionados locales, saltando una barrera y reanimando al aficionado.

Mientras que la distinción a la Mejor Afición quedó para los hinchas de Zakho SC, ya que el pasado 13 de mayo, antes de su encuentro del campeonato de primera división de Irak contra el Al Hudood, los aficionados lanzaron miles de peluches al campo de juego, que fueron posteriormente recogidos antes de que empezara el partido a fin de donarlos a niños enfermos.

El premio The Best FIFA, creado en 2016 tras la disolución del FIFA Balón de Oro, se define mediante el voto de entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados de todo el mundo.

The Best FIFA premios
