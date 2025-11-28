Uno Santa Fe | Ovación | Sudamericana

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

El estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla fue elegido como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

28 de noviembre 2025 · 19:16hs
Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

La ciudad de Barranquilla fue elegida como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, en un anuncio realizado este viernes. La confirmación se dio a través de un video publicado por el alcalde Alejandro Char, quien se encontraba reunido con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Está la sede para la final de la Sudamericana 2026

“En nombre de la ciudad de Barranquilla y el Consejo de la Conmebol, de forma unánime, decidimos dar el voto de confianza para que la ciudad sea sede de la final única de la Copa Sudamericana en 2026, sabemos que a partir de ahora, nos mudamos a Barranquilla, y que será un éxito bajo su liderazgo, sabiendo también el conocimiento que tiene el barranquillero y el colombiano al fútbol”, expresó Domínguez.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el escenario que recibirá el histórico encuentro, respaldado por su creciente infraestructura y su relevancia futbolística. El recinto se encuentra en plena etapa de remodelación desde septiembre con el objetivo de elevar su capacidad de 43.000 a 60.000 espectadores y cumplir con estándares internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CONMEBOL/status/1994503563285074348&partner=&hide_thread=false

Desde la dirigencia barranquillera aseguran que el plan no solo busca recibir la Sudamericana, sino posicionar a la ciudad como futura sede de finales de Copa Libertadores y otros eventos deportivos globales.

La inversión prevista supera los 200.000 millones de pesos e incluye mejoras en seguridad, accesibilidad y conectividad, con un estadio equipado con más de 140 cámaras (40 con reconocimiento facial) y un amplio despliegue logístico coordinado entre fuerzas de seguridad, salud y protección civil.

Sudamericana Barranquilla Conmebol
Noticias relacionadas
lanus le gano por penales a mineiro y se corono campeon de la sudamericana

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

lanus, por la conquista de la sudamericana ante atletico mineiro en paraguay

Lanús, por la conquista de la Sudamericana ante Atlético Mineiro en Paraguay

todos los clasificados a la libertadores y sudamericana 2026

Todos los clasificados a la Libertadores y Sudamericana 2026

diego martinez, nuevo entrenador de huracan

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Lo último

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Último Momento
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Pulga Rodríguez, en UNO: Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año

Pulga Rodríguez, en UNO: "Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año"

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Ovación
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL