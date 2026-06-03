Después de años de reclamos, una escuela de Colastiné Norte ya cuenta con una vereda accesible

La obra beneficia a la Escuela N° 39, el jardín y el Caeba de la zona de Colastiné Norte. Antes, los estudiantes debían transitar por tierra y barro para ingresar a clases.

Colastiné Norte: la Municipalidad de Santa Fe inauguró una nueva vereda accesible en el complejo integrado por la Escuela N° 39 "9 de Julio", el jardín de infantes y el Caeba N° 10.014.

La comunidad educativa de Colastiné Norte cuenta desde ahora con una mejora largamente esperada. La Municipalidad de Santa Fe inauguró una nueva vereda accesible en el complejo integrado por la Escuela N° 39 "9 de Julio", el jardín de infantes y el Caeba N° 10.014, una intervención que demandó una inversión cercana a los 16 millones de pesos a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

La obra forma parte del plan de construcción de 50 veredas escolares impulsado por el municipio y busca mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para estudiantes, docentes y familias que diariamente concurren al establecimiento.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el impacto de la intervención en un sector donde, hasta ahora, el acceso se realizaba por calles de tierra que se convertían en barro durante los días de lluvia. "Esta es una de las 50 veredas previstas para las escuelas. Da accesibilidad, iguala derechos y era una necesidad concreta para este barrio", sostuvo el mandatario.

Además de la construcción del sendero peatonal, la obra incluyó la colocación de barreras de protección y baldosas podotáctiles destinadas a personas con discapacidad visual, garantizando una circulación más segura e inclusiva.

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Un cambio para toda la comunidad educativa

Desde la Secretaría de Educación municipal remarcaron que la intervención no solo mejora la transitabilidad, sino que también fortalece la identidad del establecimiento dentro del barrio.

La titular del área, Alicia Barletta, señaló que antes de la ejecución de los trabajos la escuela prácticamente no contaba con una vereda formal, situación que dificultaba el acceso diario de alumnos y familias.

Por su parte, la directora de la Escuela N° 39, Débora Noriega, valoró la obra como una herramienta de inclusión y una oportunidad para trabajar contenidos vinculados a la educación vial y el uso responsable del espacio público. "Los chicos antes esperaban en la tierra y, cuando llovía, en el barro. Tener una vereda es una cuestión de igualdad y un derecho para esta comunidad", expresó.

Cartas, dibujos y nuevos proyectos

La visita del intendente también dejó un momento especial. Alumnos de segundo grado le entregaron cartas, dibujos y propuestas para continuar mejorando el entorno escolar, entre ellas la incorporación de señalética y cartelería educativa.

Con esta intervención, el complejo educativo de Colastiné Norte suma infraestructura básica que mejora las condiciones de acceso y refuerza la integración de una institución que cumple un rol central en la vida social y educativa del barrio.