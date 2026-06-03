Uno Santa Fe | Santa Fe | Colastiné

Después de años de reclamos, una escuela de Colastiné Norte ya cuenta con una vereda accesible

La obra beneficia a la Escuela N° 39, el jardín y el Caeba de la zona de Colastiné Norte. Antes, los estudiantes debían transitar por tierra y barro para ingresar a clases.

3 de junio 2026 · 16:14hs
Colastiné Norte: la Municipalidad de Santa Fe inauguró una nueva vereda accesible en el complejo integrado por la Escuela N° 39 9 de Julio

Colastiné Norte: la Municipalidad de Santa Fe inauguró una nueva vereda accesible en el complejo integrado por la Escuela N° 39 "9 de Julio", el jardín de infantes y el Caeba N° 10.014.

La comunidad educativa de Colastiné Norte cuenta desde ahora con una mejora largamente esperada. La Municipalidad de Santa Fe inauguró una nueva vereda accesible en el complejo integrado por la Escuela N° 39 "9 de Julio", el jardín de infantes y el Caeba N° 10.014, una intervención que demandó una inversión cercana a los 16 millones de pesos a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

La obra forma parte del plan de construcción de 50 veredas escolares impulsado por el municipio y busca mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para estudiantes, docentes y familias que diariamente concurren al establecimiento.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el impacto de la intervención en un sector donde, hasta ahora, el acceso se realizaba por calles de tierra que se convertían en barro durante los días de lluvia. "Esta es una de las 50 veredas previstas para las escuelas. Da accesibilidad, iguala derechos y era una necesidad concreta para este barrio", sostuvo el mandatario.

Además de la construcción del sendero peatonal, la obra incluyó la colocación de barreras de protección y baldosas podotáctiles destinadas a personas con discapacidad visual, garantizando una circulación más segura e inclusiva.

LEER MÁS: Aprueban estudios para poner en valor el terraplén Garello en Colastiné y constrruir un espacio recreativo y turístico

Un cambio para toda la comunidad educativa

Desde la Secretaría de Educación municipal remarcaron que la intervención no solo mejora la transitabilidad, sino que también fortalece la identidad del establecimiento dentro del barrio.

La titular del área, Alicia Barletta, señaló que antes de la ejecución de los trabajos la escuela prácticamente no contaba con una vereda formal, situación que dificultaba el acceso diario de alumnos y familias.

Por su parte, la directora de la Escuela N° 39, Débora Noriega, valoró la obra como una herramienta de inclusión y una oportunidad para trabajar contenidos vinculados a la educación vial y el uso responsable del espacio público. "Los chicos antes esperaban en la tierra y, cuando llovía, en el barro. Tener una vereda es una cuestión de igualdad y un derecho para esta comunidad", expresó.

Cartas, dibujos y nuevos proyectos

La visita del intendente también dejó un momento especial. Alumnos de segundo grado le entregaron cartas, dibujos y propuestas para continuar mejorando el entorno escolar, entre ellas la incorporación de señalética y cartelería educativa.

Con esta intervención, el complejo educativo de Colastiné Norte suma infraestructura básica que mejora las condiciones de acceso y refuerza la integración de una institución que cumple un rol central en la vida social y educativa del barrio.

Colastiné Santa Fe comunidad Poletti Jardín
Noticias relacionadas
Alarma comercial en el norte de la ciudad: exigen medidas de seguridad urgente ante la ola de robos en avenida Blas Parera

Exigen medidas de seguridad urgente ante la ola de robos en avenida Blas Parera

violencia de genero: la provincia de santa fe sumo 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

Violencia de género: la provincia de Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

Registran 26 muertes en accidentes viales en lo que va del año en el Gran Santa Fe: casi el 80% de las víctimas fatales viajaba en moto

Víctor tiene 10 años y desea ser adoptado.

"Es puro corazón": buscan una familia para Víctor, un niño en adopción en Santa Fe

Lo último

Unión sigue esperando que aparezca su parte mientras Racing cuenta millones

Unión sigue esperando que aparezca su parte mientras Racing cuenta millones

El ahora famoso Tim Payne, sobre Argentina: Conozco a Boca y River

El ahora famoso Tim Payne, sobre Argentina: "Conozco a Boca y River"

Ajuste en las góndolas: las familias cambian las marcas premium por ofertas y compras diarias para llegar a fin de mes

Ajuste en las góndolas: las familias cambian las marcas premium por ofertas y compras diarias para llegar a fin de mes

Último Momento
Unión sigue esperando que aparezca su parte mientras Racing cuenta millones

Unión sigue esperando que aparezca su parte mientras Racing cuenta millones

El ahora famoso Tim Payne, sobre Argentina: Conozco a Boca y River

El ahora famoso Tim Payne, sobre Argentina: "Conozco a Boca y River"

Ajuste en las góndolas: las familias cambian las marcas premium por ofertas y compras diarias para llegar a fin de mes

Ajuste en las góndolas: las familias cambian las marcas premium por ofertas y compras diarias para llegar a fin de mes

Bullrich negó una fractura con Milei tras poner su renuncia a disposición: El bloque está consolidado

Bullrich negó una fractura con Milei tras poner su renuncia a disposición: "El bloque está consolidado"

Después de años de reclamos, una escuela de Colastiné Norte ya cuenta con una vereda accesible

Después de años de reclamos, una escuela de Colastiné Norte ya cuenta con una vereda accesible

Ovación
Colón lanzó la venta de entradas para el partido de alta tensión ante Ciudad Bolívar

Colón lanzó la venta de entradas para el partido de alta tensión ante Ciudad Bolívar

Unión se prepara para una profunda reestructuración: los jugadores que podrían irse en este mercado

Unión se prepara para una profunda reestructuración: los jugadores que podrían irse en este mercado

Ignacio Lago y una incógnita que inquieta en Colón: ¿hay una cláusula que puede llevarse a su figura?

Ignacio Lago y una incógnita que inquieta en Colón: ¿hay una cláusula que puede llevarse a su figura?

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Artime rompió el silencio y reveló cómo está la negociación de Belgrano por Cardozo

Leo Spies cuestionó la salida de Colón de la Liga Argentina: Nos enteramos por las redes

Leo Spies cuestionó la salida de Colón de la Liga Argentina: "Nos enteramos por las redes"

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco