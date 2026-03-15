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Tigre recibe a Argentinos con la mira puesta en la cima de la Zona

Tigre será local de Argentinos en Victoria por la fecha 11 del Apertura. Buscará volver al triunfo ante un Bicho que atraviesa un momento complicado.

Ovación

Por Ovación

15 de marzo 2026 · 10:05hs
Tigre recibe a Argentinos con la mira puesta en la cima de la Zona

Este domingo desde las 22, Tigre será local frente a Argentinos en el Estadio José Dellagiovanna, en un encuentro correspondiente a la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

El partido contará con el arbitraje de Daniel Zamora, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo. La transmisión será a través de ESPN Premium.

Tigre quiere volver a festejar

El equipo que conduce Diego Dabove tuvo un inicio de campeonato prometedor, pero en las últimas jornadas perdió algo de impulso y acumula cuatro partidos sin victorias. El empate reciente frente a Vélez Sarsfield como local marcó una pausa en su buen andar.

A pesar de ese pequeño bajón, el Matador continúa bien posicionado en la tabla y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el liderazgo de su zona. Su estructura de juego —orden defensivo, transiciones rápidas y eficacia ofensiva— ha sido uno de los pilares que explican su buena campaña hasta el momento.

Además, el equipo de Victoria se sostuvo en momentos clave gracias a los goles de su ataque y a las intervenciones decisivas de su arquero, aspectos que buscará repetir para volver a sumar de a tres ante su gente.

Argentinos llega golpeado

El presente del conjunto de La Paternal es más complejo. La eliminación en el plano internacional marcó un punto de quiebre para el equipo dirigido por Nicolás Diez, que todavía no logra recuperar regularidad en el torneo local.

Uno de los principales problemas del Bicho está en la falta de gol: apenas convirtió cuatro tantos en siete partidos, un dato que refleja la sequía ofensiva que atraviesa el equipo. Esa dificultad quedó nuevamente expuesta en el empate reciente ante Rosario Central, resultado que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Por eso, el compromiso en Victoria aparece como una oportunidad para intentar revertir la situación y volver a meterse en la pelea.

Probables formaciones de Tigre y Argentinos

Tigre:Felipe Zenobio;Valentín Moreno,Joaquín Laso,Alan Barrionuevo,Federico Álvarez;Tiago Serrago,Jalil Elías,Bruno Leyes,Santiago Lopéz;David Romero,Ignacio Russo.DT: Diego Dabove.

Argentinos Juniors:Brayan Cortés;Leandro Lozano,Francisco Álvarez,Román Riquelme, Sebastián Prieto;Alan Lescano,Federico Fattori,Nicolás Oroz;Hernán López Muñoz,Diego Porcel,Tomás Molina.DT: Nicolás Diez.

Hora: 22.00.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: José Dellagiovanna.

TV: ESPN Premium.

Tigre Argentinos Victoria
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