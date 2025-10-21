Unión y Defensa, un historial equilibrado y lleno de paridad

Unión recibirá a Defensa, en un partido de la fecha 13 de la Zona A del Clausura. Los antecedentes de un historial totalmente parejo.

La historia entre Unión y Defensa y Justicia refleja una paridad absoluta. A lo largo de 34 enfrentamientos oficiales —contando torneos de ascenso y de Primera División—, ambos equipos suman 12 triunfos cada uno, mientras que 10 encuentros terminaron en empate, dejando un historial completamente equilibrado.

Lejos de marcar una tendencia dominante, los antecedentes muestran que el cruce entre tatengues y halcones suele ser cerrado, parejo y con desenlaces ajustados, tanto en Florencio Varela como en el estadio 15 de Abril.

Últimos antecedentes en Santa Fe

El último enfrentamiento en el estadio 15 de Abril se dio el 24 de julio de 2023, y terminó en empate 0-0, en un duelo entre el Unión dirigido por Cristian González y el Defensa de Julio Vaccari. Fue un partido de trámite parejo, con pocas llegadas claras, que reflejó la paridad que suele caracterizar a este duelo.

En tanto, la última victoria tatengue en Santa Fe fue el 28 de julio de 2023, cuando Unión se impuso 2-0 con goles de Mauro Luna Diale, de penal, y Jerónimo Dómina. En aquella oportunidad, el Halcón presentó un equipo alternativo debido a su participación en competencias internacionales, lo que fue aprovechado por el local para quedarse con los tres puntos.

Un duelo con historia y presente

A lo largo de los años, el cruce entre Unión y Defensa fue ganando peso dentro del calendario de la Primera División, especialmente por el crecimiento de ambos clubes en la última década. Más allá del equilibrio en los números, cada enfrentamiento suele tener un alto componente táctico y emocional, con rivales que se conocen bien y estilos que, aunque diferentes, suelen ofrecer partidos intensos.

Este martes, en el 15 de Abril, el historial volverá a ponerse en juego. Unión buscará quebrar una racha sin triunfos ante el Halcón y sumar una victoria clave para recuperar confianza y volver a la pelea grande en el Clausura, más allá que también resultaría clave para confirmar su permanencia en Primera División.