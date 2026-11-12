Tras más de tres horas de tensión, un baqueano atrapó al toro suelto en Santa Fe

El animal había escapado de un camión jaula y recorrido distintos sectores de la capital provincial. Un baqueano llegó con su caballo para poner fin al operativo.

Toro suelto. Un novillo escapó de un camión y recorrió calles de Santa Fe por más de tres horas.

Después de más de tres horas de tensión, el operativo para controlar al toro que recorrió las calles de Santa Fe terminó este jueves alrededor de las 16.30 en el Parque Garay. Walter Roca, un baqueano oriundo de San Javier, llegó montado en su caballo y consiguió enlazar al animal en el primer intento.

El trabajador rural fue convocado por efectivos de Los Pumas, la fuerza policial especializada en seguridad rural, luego de que el novillo escapara de un camión jaula y atravesara distintos sectores de la capital provincial. Durante su recorrido, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital José María Cullen.

Roca contó cómo fue su intervención y reconoció que, aunque está acostumbrado al manejo de animales de gran porte, el procedimiento en plena ciudad presentaba dificultades adicionales.

“Me contactaron los muchachos, así que vinimos a ver si podíamos solucionar el problema y, bueno, se dio”, relató al móvil de Veo Noticias.

Cómo hizo el baqueano para atrapar al toro en el Parque Garay

Montado en su caballo y equipado con un lazo, Roca ingresó al sector donde se encontraba el novillo. Después de observar sus movimientos, consiguió enlazarlo en el primer intento.

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“La idea era asegurarlo en el primer tiro”, explicó. Sin embargo, reconoció que el terreno urbano representaba una dificultad para el caballo: “Uno que está en el campo, que trabaja, estas son materias medio fáciles. Pero entre el piso de cemento para el caballo y eso, no es muy fácil para él”.

El trabajador rural también admitió que uno de sus principales temores estaba relacionado con la presencia de personas alrededor del operativo. “En el campo suele pasar eso muy seguido. Me ponía un poco nervioso por el tema de la gente”, señaló.

El peligro de acercarse a un animal suelto en la ciudad

Roca explicó que el comportamiento del novillo respondía a su instinto y al contexto desconocido en el que se encontraba, rodeado de personas, vehículos y ruidos.

“Es un animal de campo, que nadie lo molesta en tanta multitud. El instinto de él es correr, atropellar y estrellar todo lo que pasa por delante”, describió.

En ese sentido, destacó la importancia del trabajo policial para mantener alejados a los vecinos y evitar que el animal se alterara todavía más.

“Por ahí lo mejor es no hacer tanto ruido. La Policía hizo bien en retenerlo un poco y estar al tanto continuamente para que la gente no se acerque”, sostuvo.

Además, advirtió sobre las consecuencias que podría tener un acercamiento imprudente: “Te puede quebrar, te puede asustar, puede pasar cualquier cosa si te estrella un bicho de estos”.

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De San Javier a Santa Fe para colaborar con el operativo

Roca contó que estaba siguiendo las noticias sobre el toro suelto cuando recibió el llamado de efectivos de Los Pumas para sumarse al procedimiento.

“Estaba mirando las noticias, esperando, hasta que me contactaron de Los Pumas para saber si tenía algún caballo cerca”, recordó.

El baqueano, oriundo de San Javier y actualmente dedicado a tareas rurales en la zona de Hotel Colón, llegó al Parque Garay con su propio caballo para colaborar con el operativo.

Una vez enlazado el novillo, explicó que todavía era necesario contar con maquinaria adecuada para levantarlo y trasladarlo de manera segura. “Ahora tendrían que buscar un pinche o algo para levantarlo y cargarlo, porque enderezarlo y tenerlo parado para cargarlo en un carro va a ser imposible”, detalló.

Tres personas heridas durante el recorrido del toro por Santa Fe

El episodio comenzó alrededor de las 13, cuando el animal escapó de un camión jaula en inmediaciones de avenida Alem y Belgrano. A partir de allí, recorrió distintas calles y atravesó sectores como bulevar Pellegrini y las inmediaciones del estadio de Unión, hasta llegar al Parque Garay.

Durante su desplazamiento, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Cullen. El episodio generó un importante despliegue policial, con móviles que siguieron al animal y efectivos que intentaron limitar sus movimientos para evitar nuevos incidentes.

Finalmente, la intervención del baqueano permitió controlar al novillo y poner fin a una situación que mantuvo en alerta a vecinos y autoridades durante más de tres horas.