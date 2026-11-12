Avanza la renovación del Gálvez y crece el sueño de la vuelta de la F1

La renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza a buen ritmo. A continuación, todos los detalles

La renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúa avanzando a buen ritmo y según el cronograma previsto, con el asfaltado de la pista, la instalación de defensas y la construcción de la estructura del túnel que va a comunicar con el paddock.

La Ciudad trabaja para adecuarlo a las exigencias de todas las categorías internacionales, lo que incluye el sueño de la vuelta de la Fórmula 1 . “Queremos tener un circuito que pueda albergar distintas formas de deporte motor, como pasa en el mundo. El MotoGP se correrá en abril, pero nuestro gran objetivo es traer de nuevo la Fórmula 1 a la Argentina”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien recorrió las obras junto al secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

Y agregó: “Para eso necesitábamos un circuito nuevo, repensado, con ingeniería preparada para la Fórmula 1 actual, pero además con un diseño de autódromo que permita recibir todos los eventos que ocurren alrededor de la Fórmula 1, que es uno de los grandes eventos de entretenimiento en el mundo.

El impacto económico que genera en ciudades como Madrid, Miami, México D. F. y San Pablo oscila entre los 450 y los 750 millones de dólares en una semana. Queremos volver a poner a esta ciudad maravillosa y a este autódromo en la agenda mundial de las carreras”.

Jorge Macri le presentó el viernes pasado al presidente y CEO de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicali, la propuesta para que la Ciudad vuelva a recibir un Gran Premio en el renovado Autódromo de Buenos Aires. El encuentro en el circuito de Interlagos (San Pablo), donde se corrió el Gran Premio de Brasil, fue un paso importante en el anhelo de la Ciudad de concretar un evento histórico.

“Este es el trabajo que iniciamos a partir de la reunión con Domenicali, que fue buena, y donde se empezó a ver un horizonte. Estamos trabajando con los equipos como venían haciendo, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto. Hablamos de una reserva de fecha, son 5 años de contrato, sin detalle sobre cuándo se podría hacer la carrera”, sostuvo el secretario Turnes.

La Ciudad va a estrenar internacionalmente el Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el regreso después de 28 años del MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo. Del 9 al 11 de abril Buenos Aires será la sede de la cuarta fecha de la temporada 2027 y las entradas ya están en venta.

Los tiempos de finalización de obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez

En enero se termina el edificio de boxes.

En febrero, el asfaltado de la pista.

En marzo se termina el túnel que lleva al paddock y la pintura de pista.

Estado de las obras, una por una

Asfaltado de la pista: comenzó en octubre. Los trabajos avanzan con tres grupos de operarios trabajando simultáneamente, con 12 equipos de gran porte. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se alcanza un despliegue de 12 equipos de gran porte. La obra contempla tres capas de asfalto.

Avance del circuito: la recta opuesta y los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya tienen colocada la primera capa de asfalto.

Tecnología de pavimentación: se incorporó el sistema SmoothRide, que permite controlar con precisión la ejecución del diseño del circuito desarrollado por el ingeniero Hermann Tilke.

Defensas de seguridad: se instalaron 1.700 metros de Debris Fence. Comenzó el proceso de homologación y ya se certificaron los primeros 350 metros. También avanza la instalación de barreras Flexbeam de triple hoja.

Paso bajo nivel: finalizó la excavación del túnel que conectará el acceso de avenida Roca con el paddock. Tendrá aproximadamente 400 metros de extensión, circulación vehicular en ambos sentidos y una pasarela peatonal accesible. Y una altura libre de paso de 4,60 metros. La nueva conexión cruza por debajo de la recta principal del circuito, antes de la curva 1 y su construcción requirió más de 7.500 metros cúbicos de hormigón en la estructura y se excavaron 25.000 m³ de tierra.

Obras hidráulicas: los trabajos de infraestructura hidráulica de la pista están próximos a finalizar.

Horquilla de Fórmula 1: el terraplén correspondiente a este sector registra un avance superior al 60%.

Turno nocturno: se abrió un nuevo frente de trabajo durante la noche para compensar posibles demoras ocasionadas por las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño.

¿Cómo sigue el plan de obras?

La ejecución de este plan de obras está a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), de la Ciudad, que tiene en proceso licitatorio otras etapas del proyecto.

Una de las licitaciones lanzadas contempla la construcción de un nuevo cerco perimetral. El actual alambrado será reemplazado por un cerramiento rígido de hormigón, compuesto por sectores premoldeados permeables y otros realizados con bloques de hormigón.

La intervención también prevé la renovación de los accesos existentes y la incorporación de dos nuevos ingresos en Avenida 27 de Febrero (en el sector del talud) y en Avenida Roca al 5.900.

Las otras licitaciones en marcha son para la renovación de sanitarios y la puesta en valor de las tribunas existentes.

Detalles del circuito para MotoGP

Longitud: 4,3 km.

Ancho máximo: 18 m en la curva 1.

Ancho mínimo: 12 m.

Cantidad de curvas: 14 (9 a la derecha y 5 a la izquierda).

Longitud de ambas rectas: 740 m.

Tiempo de vuelta: 82 segundos.

Velocidad máxima: superior a 330 km/h.

Velocidad promedio: 185 km/h.

Pendiente máxima: 7% en la curva 4.

Otras características destacadas: peralte del 5% en las curvas 1, 2, 9 y 11.

Detalles del trazado para Fórmula 1

Longitud: 4,87 km.

Ancho máximo: 18 m en la curva 1.

Ancho mínimo: 12 m.

Cantidad de curvas: 15 (9 a la derecha y 6 a la izquierda).

Longitud de ambas rectas: 980 m.

Tiempo de vuelta: 72 segundos.

Velocidad máxima: superior a 340 km/h.

Velocidad promedio: 240 km/h.

Pendiente máxima: 10% en la curva 14.

Otras características destacadas: pendiente transversal del 7% en la curva 4 y peralte del 5% en las curvas 1, 2, 9 y 11.