Uno Santa Fe | Ovación | Alma

Alma Juniors dio otro paso y jugará la final del Torneo Integración ante Paracao

Alma venció 61-48 a Almagro como visitante, cerró la semifinal 2-0 y se metió en la definición del Torneo Integración femenino

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 15:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Alma Juniors dio otro paso y jugará la final del Torneo Integración ante Paracao

Alma Juniors se metió en la definición del Torneo Integración de básquet, categoría Juveniles, y ahora irá en busca del título. El conjunto esperancino consiguió una importante victoria como visitante frente a Almagro por 61 a 48, cerró la serie semifinal por 2-0 y aseguró su lugar en la gran final.

Se armó la final del Torneo Integración femenino

El equipo de Esperanza mostró su fortaleza fuera de casa y volvió a imponerse ante el conjunto local para sellar la clasificación sin necesidad de un tercer partido. De esta manera, superó una instancia exigente y quedó a un paso de la consagración.

Del otro lado del cuadro, Paracao también consiguió su pasaje a la definición. El equipo entrerriano derrotó a Estudiantes por 58 a 41, completó un contundente 2-0 en la serie y se convirtió en el próximo rival de Alma Juniors.

La final tendrá como protagonistas a dos equipos que llegan con buenas credenciales tras superar sus respectivas semifinales. La serie se disputará con fechas a confirmar y Alma Juniors contará con la ventaja de localía en caso de que sea necesario un tercer encuentro.

El conjunto esperancino ya conoce a su último adversario. Ahora, tendrá el desafío de cerrar el torneo de la mejor manera y pelear por el título del Integración.

Alma Integración Almagro
Noticias relacionadas
el gran gesto de ignacio lago con alma, la pequena hincha de colon que cumplio su sueno

El gran gesto de Ignacio Lago con Alma, la pequeña hincha de Colón que cumplió su sueño

avanza la renovacion del galvez y crece el sueno de la vuelta de la f1

Avanza la renovación del Gálvez y crece el sueño de la vuelta de la F1

Pedro Rubiolo será titular en Los Pumas ante Italia.

Los Pumas tienen su formación confirmada para enfrentar a Italia

scaloni tiene varias dudas para el clasico: la posible formacion de argentina ante uruguay

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Lo último

Unión tiene a uno de los Sub 24 con más minutos de la Liga Profesional

Unión tiene a uno de los Sub 24 con más minutos de la Liga Profesional

Un toro suelto en Santa Fe: escapó de un camión, recorrió varios barrios y embistió a tres personas

Un toro suelto en Santa Fe: escapó de un camión, recorrió varios barrios y embistió a tres personas

Detuvieron en Funes al hijo del narcotraficante rosarino Esteban Alvarado en un megaoperativo por narcotráfico y lavado de activos

Detuvieron en Funes al hijo del narcotraficante rosarino Esteban Alvarado en un megaoperativo por narcotráfico y lavado de activos

Último Momento
Unión tiene a uno de los Sub 24 con más minutos de la Liga Profesional

Unión tiene a uno de los Sub 24 con más minutos de la Liga Profesional

Un toro suelto en Santa Fe: escapó de un camión, recorrió varios barrios y embistió a tres personas

Un toro suelto en Santa Fe: escapó de un camión, recorrió varios barrios y embistió a tres personas

Detuvieron en Funes al hijo del narcotraficante rosarino Esteban Alvarado en un megaoperativo por narcotráfico y lavado de activos

Detuvieron en Funes al hijo del narcotraficante rosarino Esteban Alvarado en un megaoperativo por narcotráfico y lavado de activos

Alma Juniors dio otro paso y jugará la final del Torneo Integración ante Paracao

Alma Juniors dio otro paso y jugará la final del Torneo Integración ante Paracao

Avanza la renovación del Gálvez y crece el sueño de la vuelta de la F1

Avanza la renovación del Gálvez y crece el sueño de la vuelta de la F1

Ovación
Estigarribia analizó la campaña de Unión y explicó por qué el equipo quedó afuera de los playoffs

Estigarribia analizó la campaña de Unión y explicó por qué el equipo quedó afuera de los playoffs

Creció en Colón, se consolidó en San Telmo y no descarta volver al Sabalero: la historia de Joaquín Enrico

Creció en Colón, se consolidó en San Telmo y no descarta volver al Sabalero: la historia de Joaquín Enrico

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Colón afronta la última fecha del Torneo Proyección ante Central Córdoba

Colón afronta la última fecha del Torneo Proyección ante Central Córdoba

Los Pumas tienen su formación confirmada para enfrentar a Italia

Los Pumas tienen su formación confirmada para enfrentar a Italia

Policiales
Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"