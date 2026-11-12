Alma Juniors dio otro paso y jugará la final del Torneo Integración ante Paracao

Alma venció 61-48 a Almagro como visitante, cerró la semifinal 2-0 y se metió en la definición del Torneo Integración femenino

Alma Juniors se metió en la definición del Torneo Integración de básquet, categoría Juveniles, y ahora irá en busca del título. El conjunto esperancino consiguió una importante victoria como visitante frente a Almagro por 61 a 48, cerró la serie semifinal por 2-0 y aseguró su lugar en la gran final.

El equipo de Esperanza mostró su fortaleza fuera de casa y volvió a imponerse ante el conjunto local para sellar la clasificación sin necesidad de un tercer partido. De esta manera, superó una instancia exigente y quedó a un paso de la consagración.

Del otro lado del cuadro, Paracao también consiguió su pasaje a la definición. El equipo entrerriano derrotó a Estudiantes por 58 a 41, completó un contundente 2-0 en la serie y se convirtió en el próximo rival de Alma Juniors.

La final tendrá como protagonistas a dos equipos que llegan con buenas credenciales tras superar sus respectivas semifinales. La serie se disputará con fechas a confirmar y Alma Juniors contará con la ventaja de localía en caso de que sea necesario un tercer encuentro.

El conjunto esperancino ya conoce a su último adversario. Ahora, tendrá el desafío de cerrar el torneo de la mejor manera y pelear por el título del Integración.