Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 22 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

Seguir a Unosantafe en Google

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 22 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

• 8 a 11: San Martín, Las Heras, Callejón Funes y Aras Belgrano

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Estrada, Azopardo, Zeballos y Alberti

Reemplazo de conductores

- Espora, Padre Genesio, 1° de Mayo y San Martín

Mantenimiento

• 9 a 13:

-avenida Peñaloza, Gorostiaga, Ruperto Godoy y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de conductores

- avenida Facundo Zuviria, Aristóbulo del Valle, Iturraspe y Pasaje Larramendi

Instalación de Elementos de Maniobra

• 10 a 12: JM Zuviria, San Lorenzo, Pasaje Sastre y Gobernador Freyre

Mantenimiento

• 11 a 13: Vera, Crespo, Solís y Chile

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 11: La Rioja, Balcarce, Candioti y Falucho

Reemplazo de poste

• 9 a 13. avenida 7 de Marzo, Derqui, Azcuénaga y Córdoba

Reemplazo de Conductores

• 10 a 12: Lubary, Córdoba, Rivadavia y Chapeaurouge

Mantenimiento

ARROYO LEYES

• 8 a 12: Por RP 1 desde calle 76 hasta calle 110 (hacia ambos lados de la ruta)

Reemplazo de columnas

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso