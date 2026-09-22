Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 22 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

22 de septiembre 2026 · 07:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 22 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 11: San Martín, Las Heras, Callejón Funes y Aras Belgrano

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Estrada, Azopardo, Zeballos y Alberti

Reemplazo de conductores

- Espora, Padre Genesio, 1° de Mayo y San Martín

Mantenimiento

• 9 a 13:

-avenida Peñaloza, Gorostiaga, Ruperto Godoy y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de conductores

- avenida Facundo Zuviria, Aristóbulo del Valle, Iturraspe y Pasaje Larramendi

Instalación de Elementos de Maniobra

• 10 a 12: JM Zuviria, San Lorenzo, Pasaje Sastre y Gobernador Freyre

Mantenimiento

• 11 a 13: Vera, Crespo, Solís y Chile

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 11: La Rioja, Balcarce, Candioti y Falucho

Reemplazo de poste

• 9 a 13. avenida 7 de Marzo, Derqui, Azcuénaga y Córdoba

Reemplazo de Conductores

• 10 a 12: Lubary, Córdoba, Rivadavia y Chapeaurouge

Mantenimiento

ARROYO LEYES

• 8 a 12: Por RP 1 desde calle 76 hasta calle 110 (hacia ambos lados de la ruta)

Reemplazo de columnas

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Arroyo Leyes
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Emergencia Hídrica en Santa Fe: el Gobierno publicó el decreto para agilizar obras por El Niño.

El Gobierno provincial oficializó la Emergencia Hídrica en todo el territorio de Santa Fe hasta abril de 2027

Lo último

Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Último Momento
Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

El Gobierno provincial oficializó la Emergencia Hídrica en todo el territorio de Santa Fe hasta abril de 2027

El Gobierno provincial oficializó la Emergencia Hídrica en todo el territorio de Santa Fe hasta abril de 2027

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este martes 22 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este martes 22 de septiembre

Las Leonas y Los Leones acaparan la atención en Santa Fe

Las Leonas y Los Leones acaparan la atención en Santa Fe

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés, de oro en Rosario

Los Pumas 7's y Las Yaguaretés, de oro en Rosario

Waterpolo: Argentina perdió en caballeros y consiguió festejar en las damas

Waterpolo: Argentina perdió en caballeros y consiguió festejar en las damas

La lucha se despidió de Santa Fe sumando un oro y una plata

La lucha se despidió de Santa Fe sumando un oro y una plata

Policiales
Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final