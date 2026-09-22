La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 22 de septiembre en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 22 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 11: San Martín, Las Heras, Callejón Funes y Aras Belgrano
Mantenimiento
• 8 a 12:
- Estrada, Azopardo, Zeballos y Alberti
Reemplazo de conductores
- Espora, Padre Genesio, 1° de Mayo y San Martín
Mantenimiento
• 9 a 13:
-avenida Peñaloza, Gorostiaga, Ruperto Godoy y Pasaje Santa Fe
Reemplazo de conductores
- avenida Facundo Zuviria, Aristóbulo del Valle, Iturraspe y Pasaje Larramendi
Instalación de Elementos de Maniobra
• 10 a 12: JM Zuviria, San Lorenzo, Pasaje Sastre y Gobernador Freyre
Mantenimiento
• 11 a 13: Vera, Crespo, Solís y Chile
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8 a 11: La Rioja, Balcarce, Candioti y Falucho
Reemplazo de poste
• 9 a 13. avenida 7 de Marzo, Derqui, Azcuénaga y Córdoba
Reemplazo de Conductores
• 10 a 12: Lubary, Córdoba, Rivadavia y Chapeaurouge
Mantenimiento
ARROYO LEYES
• 8 a 12: Por RP 1 desde calle 76 hasta calle 110 (hacia ambos lados de la ruta)
Reemplazo de columnas
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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