Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

El festival organizado por el gimnasio Upper y Parque Garay, contará con 12 peleas amateurs, y el debut profesional del santafesino Cristian el Rey Balbuena en el Centro Gallego de Santa Fe.

En la presente jornada de viernes 10 abril se realizará un destacado festival boxístico, a partir de las 21, en las instalaciones del Centro Gallego de Santa Fe, ubicado en avenida Galicia 1357.

Se trata de una convocatoria que tiene como organizadores a Orlando Azcurra del gimnasio Parque Garay y a Luciano Fernández del Upper. Serán 12 combates, de los cuales 11 son aficionados, y el debut como rentado del santafesino Cristian Balbuena.

Atractivo festival en el Centro Gallego de Santa Fe

Con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, tendrá como protagonistas a diversos boxeadores que representan a gimnasios y escuelas de boxeo de la capital santafesina, como así también de diferentes localidades vecinas, los cuales buscarán dar un buen espectáculo.

Luciano Fernández del gimnasio Upper comentó que "Tendremos 12 peleas amateurs, con algunos debutantes, y luego, varios combates con púgiles que están dando sus primeros pasos. Y también tendremos dos peleas entre mujeres. Serán boxeadores de Rafaela, Paraná y San Genaro. A ello hay que sumarle gente de los gimnasios de la ciudad de Santa Fe como el caso del Willie Pep, Boxing Trainning, Boxer, Chino Box, los cuales son confiables, y con sus licencias al día".

"Al festival lo organizamos con mucho tiempo, todo bien cuidado, ya tenemos casi 900 entradas vendidas, y las expectativas son muy buenas. Esperamos superar las 1.000 personas. Dentro del evento se armaron cuatro barras, donde se pueden tomar algunos tragos, y lo más importante es que por primera vez, sale un profesional de nuestro gimnasio, lo cual es materia de orgullo" manifestó uno de los organizadores del evento.

image El púgil del Upper, el santafesino Cristian Balbuena hará su debut como profesional en el Centro Gallego.

A cerca del debut de Cristian Balbuena, Lucho, consignó que "el orgullo es de todos los que lo vimos crecer en este deporte, que tanto le gusta. La pasión y la disciplina lo llevaron a donde hoy está; a nada de alcanzar su objetivo. Estuvimos trabajando juntos en este camino que siempre nos trajo muchas alegrías. Espero que tenga un gran debut como profesional, que se lo merece, por todo el trabajo que ha realizado".

El Rey Balbuena expresó que "dar este salto a profesional es un orgullo muy grande, eso demuestra todo el sacrificio, la voluntad y la fuerza que hice durante estos años. Eso me demuestra que estoy listo para esto". Para llegar hasta este esperado debut, Cristian, subrayó que "el transcurso de ser boxeador hay que hacer mucho sacrificio, hay que dejar muchas cosas de lado, tener presente y estar seguro de lo que uno quiere".

El púgil de 22 años destacó que "la verdad que no me fijo en que me diferencio de los demás, solamente entreno, hago mi trabajo, como se debe. En el gimnasio Upper encontré una familia. Es mi segunda casa, me enorgullece representar a este gimnasio, ya que fue el primero que me abrió las puertas, y me enseñó todo lo que se".

El programa de veladas es el que se detalla a continuación:

1-Thiago Undiner (Toledo Boxing) vs. Sergio Rivas (Spartan Box)

2-Arturo Gottardi (Willie Pep) vs. Brandon Perez (Chino Box)

3-Virginia Lugo (Upper) vs. Ana Aimo (Puma Boxing Club de San Genaro)

4-Aníbal Chaparro (Boxer) vs. Elian Gallardi (Puma Boxing de San Genaro)

5-Kevin Fernández (Willie Pep) vs. Matías Murvas (Chiki Boxing)

6-Ana Paula Zárate (Upper) vs. Milagros Suárez (Chiki Boxing)

7-Camilo Ojeda (Willie Pep) vs. Jorge Briani (Chino Box)

8-Yael Maglianese (Upper) vs. Agustín Bolgiani (King Box)

9-Federico Palavecino (Upper) vs. Ricardo Hurgoitti (King Box)

10-Alexander Molina (Willie Pep) vs. Brian Dussol (King Box)

11-Facundo Andreschuk (Upper) vs. Maximiliano Nichea (Team Peligro)

12-Profesional: 4 (3x1) rounds, categoría 60 kg.

Cristian Balbuena (Upper) vs. Julio Tossoratto (Morteros de Córdoba).