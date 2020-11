Tomás Chapero: "Es un honor tener a Laura Cors en el staff"

Y más adelante, agregó: “En el tiempo donde uno generalmente está con amigos, familia o sale, ahora tenermos que aprovechar para estudiar más al rival, alguna carrera el que lo hace, se aprovecha de otra manera para recuperar el cuerpo también, es una experiencia distinta pero linda”.

CHAPERO-DOS.jpg Laura Cors es la primer mujer en poder dirigir la Liga Nacional de Básquet. Liga Nacional

Respecto a lo que se proyectó en el aspecto individual esta temporada, Chapero afirmó que “quiero tener más minutos y volver al ritmo normal, llevo casi dos años sin jugar realmente al básquet. Jugué un par de juegos por Liga de Desarrollo después de la lesión y se paró todo por la pandemia. Quiero recuperar el roce, sobre todo sumar minutos y ayudar al equipo siempre, con rebotes, defensa, puntos, todo lo que sea necesario”.

Indudablemente que también para Bahía Basket es una temporada distinta, pues en el cuerpo técnico de la entidad que comanda Pepe Sánchez se sumó Laura Cors, la primera dama en ser parte de un cuerpo técnico de Liga Nacional. Por eso el exjugador de Unión y Sanjustino apuntó que “con Laura es algo distinto, nunca me tocó compartir con una mujer un staff técnico, es algo nuevo, muy lindo. Es muy buena persona y como técnico también trajo conceptos muy buenos. La estamos tratando de exprimir al máximo, sabe mucho, contra con ella para mi es un placer y un honor. Me la crucé cuando estaba de asistente en la Selección Femenina, es muy buena entrenadora y me pone muy contento tenerla con nosotros”.