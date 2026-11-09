Tomás Etcheverry pone primera en el ATP 250 de Estocolmo

El tenista argentino quiere cerrar la temporada con una alegría y en su debut enfrentará al sueco Max Dahlin

El tenista argentino Tomás Etcheverry pondrá primera en el ATP 250 de Estocolmo este lunes cuando se enfrente con el sueco Max Dahlin.

El encuentro, que está programado para no antes de las 14 (hora de Argentina), marcará el inicio de la participación de Etcheverry en el que será su último torneo del año.

El argentino viene de tener una muy buena actuación en el Masters de París, donde dio grandes sorpresas para eliminar al ruso Andrey Rublev y al australiano Alex de Miñaur para alcanzar los octavos de final, instancia en la que fue eliminado por el australiano Rinky Hijikata.

Esta gran participación en la capital francesa le permitió volver al top 30 para escalar hasta el vigésimo noveno puesto del ranking ATP.

En lo que respecta a la actividad del resto de los argentinos en el torneo que se juega en tierras suecas, este domingo consiguieron la clasificación a los octavos de final Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo.

Tirante tuvo una sólida actuación para derrotar al español Jaume Munar por 7-6(3) y 6-3, mientras que el menor de los Cerúndolo venció al local Elias Ymer con parciales de 6-1 y 7-6(4).

En caso de que Etcheverry gane su partido este lunes, habrá choque de argentinos en los octavos de final porque su oponente sería Tirante.