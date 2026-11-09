Con el registro oficial de Prefectura Naval Argentina emitido este lunes a la medianoche, el caudal continúa en ascenso y se sitúa por debajo del nivel de alerta. Desde el municipio ratificaron que diez familias de Vuelta del Paraguayo permanecen alojadas en Alto Verde, mientras avanzan las obras de módulos habitacionales y el cierre preventivo de compuertas en la zona costera.

El río Paraná llegó a los 4,87 metros en Santa Fe: intensifican controles en defensas, bombeos y evacuados. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

La situación hidrológica en la capital provincial registra nuevos indicadores oficiales en el marco de la sostenida crecida del río Paraná . De acuerdo con los registros informados por la Prefectura Naval Argentina correspondientes a este lunes 9 de noviembre, el hidrómetro marcó una altura de 4,87 metros en el puerto de Santa Fe, manteniendo una tendencia de crecimiento paulatino pero aún por debajo de la marca de alerta.

Por su parte, la medición correspondiente al río Salado en la vecina localidad de Recreo se ubicó en 2,14 metros, según los datos técnicos aportados por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia. Ante este escenario, la Municipalidad de Santa Fe mantiene activo un monitoreo permanente sobre los sectores vulnerables ubicados por fuera de los anillos de defensa, evaluando de manera constante la necesidad de nuevos traslados preventivos.

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"Los equipos técnicos municipales realizan un seguimiento diario del estado de los terraplenes de defensa, el cierre de compuertas en distintos puntos operativos y la preparación de equipos móviles. La prioridad es preservar la integridad de los vecinos y garantizar la operatividad de los sistemas de drenaje", informaron desde la Secretaría de Gestión Hídrica municipal.

El río Paraná llegó a los 4,87 metros en Santa Fe: intensifican controles en defensas, bombeos y evacuados. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe. José Busiemi

Asistencia a familias evacuadas y ampliación de módulos habitacionales

En cuanto a la atención social de los sectores afectados por el anegamiento de las zonas bajas —principalmente en el área de Vuelta del Paraguayo—, el municipio ratificó que hasta el momento son diez las familias asistidas, totalizando 36 personas (15 adultos y 21 menores).

Todos los grupos familiares permanecen alojados en los módulos habitacionales del Centro de Asistencia Integral Nº 1, ubicado en la jurisdicción de Alto Verde. En paralelo al soporte alimentario y sanitario, personal de la Municipalidad junto a voluntarios de la Asociación Civil TECHO ejecutan trabajos en el predio para la construcción de nuevos módulos habitacionales, con el propósito de ampliar la capacidad de alojamiento ante un eventual incremento en la demanda de traslados durante la semana.

Operativo de defensas, compuertas y transporte preventivo

Las tareas operativas del municipio se concentran en frentes estratégicos de la infraestructura de contención hídrica:

Cierre de compuertas y bombeo: durante la mañana de este lunes se concretó el cierre preventivo de compuertas en diferentes puntos operativos de bombeo de Alto Verde, una medida indispensable para evitar el ingreso del agua del río por los conductos de drenaje pluvial. Ante posibles precipitaciones, el esquema prevé la activación inmediata de electrobombas y equipos móviles para evacuar el agua acumulada en el interior de la zona protegida.

Mantenimiento de terraplenes: las áreas técnicas despliegan labores de recomposición, alteo de caminos y relleno de cárcavas en los terraplenes de defensa de la costa para asegurar la estabilidad estructural de las trazas defensivas.

Transporte en barrio La Boca: ante las dificultades de circulación terrestre derivadas de la crecida, se mantiene en funcionamiento la línea interna especial de colectivos para garantizar la conectividad y movilidad cotidiana de los vecinos del sector.

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Recomendaciones oficiales a la ciudadanía

Desde el gobierno local reiteraron una serie de pautas de prevención dirigidas a los habitantes de la región:

Precaución en la costa: extremar recaudos al transitar por zonas ribereñas ante la presencia de camalotes, fauna fluvial desplazada (alimañas) y desbordes puntuales.

Prohibiciones vigentes: está estrictamente prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, extraer áridos (arena, piedra o tierra) de las estructuras, arrojar residuos en canales de desagüe o realizar quemas de pastizales y ramas.

Navegación: se solicita a los navegantes deportivos y comerciales acatar las indicaciones de la Prefectura Naval Argentina y extremar la prudencia en el área de islas.

Para reportar situaciones irregulares, obstrucciones en bocas de tormenta o solicitar asistencia, la Municipalidad recuerda que se encuentra disponible las 24 horas la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, además del canal de chat en la APP Santa Fe y la web oficial www.santafeciudad.gov.ar.