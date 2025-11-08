En el Juan Carlos Spies, Banco Provincial superó es viernes por la noche a Almagro por 88-71 para instalarse en la gran final del Torneo Oficial U21 donde ya aguardaba República del Oeste. Asimismo, se resolvieron otras series para disputar los duelos por las posiciones finales.
Banco Provincial armó la gran final del Oficial U21 ante República del Oeste
8 de noviembre 2025 · 08:58hs
CATEGORÍA OFICIAL U21 - SEMIFINALES - JUEGO 2
Almagro (0) 71 (Bautista Ordoñez 18) - Banco Provincial (2) 88 (Sebastián Strina 21)
RONDA DEL 5° AL 8° PUESTO - JUEGO 2
Regatas (SF) (0) 72 (Agustín Sorba 29) - Gimnasia (1) 75 (Iñaki Uriona 22)
RONDA DEL 9° AL 12° PUESTO - JUEGO 2
CUST (2) 78 (Tomás Leoni 22) - Macabi (0) 74 (Franco Micheloud 19)
Final: Banco Provincial vs. República del Oeste
Tercer Puesto: Rivadavia Juniors vs. Almagro
Quinto Puesto: Gimnasia vs. Unión (SF)
Séptimo Puesto: Colón (SF) vs. Regatas (SF)
Noveno Puesto: CUST vs. Alma Juniors
Undécimo Puesto: Macabi vs. El Quillá