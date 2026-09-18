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Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Regatas Coronda sacó pecho en su estadio, venció a Kimberley por 90-86 y continúa como líder en el Torneo Oficial A2.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 12:18hs
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Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto

Se jugó de manera completa la Fecha 8 del Torneo Oficial A2, que pone dos ascensos en juego a la elite del certamen local la temporada venidera.

En la ciudad de Coronda, Regatas debió trabajar para batir a Kimberley y continúa como puntero, aunque todavía no quedó libre.

El único elenco con puntaje perfecto (Regatas Santa Fe) estiró tal condición en Esperanza.

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 8

Jueves 17 de septiembre

Regatas Coronda 90 (Matías Oyarzabal 23) - Kimberley 86 (Luca Ceñal 19)

Alumni (LP) 85 (Juan Torren 21) - CUST B 66 (Nicolás Nessier 25)

Macabi 57 (Gonzalo Verbauwede 13) - UNL 52 (Franco Pérez 16)

Argentino (SC) 65 (Francisco Nuñez 16) - Santa Rosa 54 (Julián Canteros 19)

Almagro B 57 (Felipe Gorosito 18) - Regatas (SF) 87 (Mauricio D'amato 22)

Libre: Centenario (G)

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda 15 (7-1); Regatas (SF) 14 (7-0); Alumni 13 (6-1); Santa Rosa 13 (5-3); Macabi y Kimberley 11 (4-3); Centenario 10 (3-4); Argentino 9 (2-5); UNL 8 (1-6); CUST B 7 (0-7) y Almagro B 6 (0-6)

Torneo Oficial Regatas Coronda Kimberley
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