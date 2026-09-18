Se jugó de manera completa la Fecha 8 del Torneo Oficial A2, que pone dos ascensos en juego a la elite del certamen local la temporada venidera.
Torneo Oficial A2: Regatas Coronda sigue en lo más alto
Regatas Coronda sacó pecho en su estadio, venció a Kimberley por 90-86 y continúa como líder en el Torneo Oficial A2.
Por Ovación
En la ciudad de Coronda, Regatas debió trabajar para batir a Kimberley y continúa como puntero, aunque todavía no quedó libre.
El único elenco con puntaje perfecto (Regatas Santa Fe) estiró tal condición en Esperanza.
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 8
Jueves 17 de septiembre
Regatas Coronda 90 (Matías Oyarzabal 23) - Kimberley 86 (Luca Ceñal 19)
Alumni (LP) 85 (Juan Torren 21) - CUST B 66 (Nicolás Nessier 25)
Macabi 57 (Gonzalo Verbauwede 13) - UNL 52 (Franco Pérez 16)
Argentino (SC) 65 (Francisco Nuñez 16) - Santa Rosa 54 (Julián Canteros 19)
Almagro B 57 (Felipe Gorosito 18) - Regatas (SF) 87 (Mauricio D'amato 22)
Libre: Centenario (G)
TABLA DE POSICIONES
Regatas Coronda 15 (7-1); Regatas (SF) 14 (7-0); Alumni 13 (6-1); Santa Rosa 13 (5-3); Macabi y Kimberley 11 (4-3); Centenario 10 (3-4); Argentino 9 (2-5); UNL 8 (1-6); CUST B 7 (0-7) y Almagro B 6 (0-6)