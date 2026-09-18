Unión respira: después de la tensión económica, el plantel y los empleados quedaron al día

En Unión empezó a cambiar el escenario tras serias dificultades económicas. Los jugadores del plantel y los empleados del club quedaron al día con sus salarios.

Durante las últimas semanas, la cuestión económica había ganado protagonismo en el mundo Unión , al punto de transformarse en uno de los principales focos de preocupación puertas adentro. Los reclamos de trabajadores y las dificultades para cumplir con algunos compromisos habían generado un clima de incertidumbre.

A esto se sumó una situación particularmente sensible para el plantel profesional: algunos cheques entregados a los futbolistas habían sido rechazados, una señal concreta de las dificultades financieras que atravesaba la institución. El tema había generado inquietud y obligó a la dirigencia a trabajar para recomponer el escenario.

Un alivio para Unión en medio del Clausura

En las últimas horas, sin embargo, se produjo una noticia que permite mirar el panorama con mayor tranquilidad.

José Busiemi/UNO Santa Fe.

Los jugadores del plantel profesional y los empleados del club quedaron al día en materia salarial, por lo que la situación que había generado tensión durante las últimas semanas quedó, al menos por ahora, normalizada.

Qué alivio le trae a Unión esta situación

El dato representa un alivio para la institución en un momento en el que Unión también tiene puesto el foco en lo deportivo, con el equipo de Leonardo Madelón preparándose para recibir a Independiente este sábado en el 15 de Abril.

La regularización de los salarios permite descomprimir el frente interno y concentrar nuevamente la atención en el campeonato.

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De todos modos, el desafío para la dirigencia será sostener esta normalización en el tiempo y evitar que vuelvan a acumularse obligaciones. Por ahora, después de semanas de asfixia económica, la señal que llega desde el club es concreta: plantel y empleados están al día.