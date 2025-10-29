Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Torneo Oficial Prefederal: los anfitriones sacaron ventaja

Almagro A, Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors cumplieron con la lógica y ganaron los primeros partidos de cuartos de final del Oficial Prefederal.

29 de octubre 2025 · 07:35hs
Torneo Oficial Prefederal: los anfitriones sacaron ventaja

Comenzaron a jugarse las cuatro series por los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal, que entrega cuatro plazas a la Liga Federal 2026. Con diferentes alternativas y cierres, Almagro A, Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors quedaron a un triunfo de cumplir con el primer objetivo.

Torneo Oficial Prefederal - Cuartos de final - Juego 1

Martes 28 de octubre

Gimnasia 82 (Jeremías Salvatelli 14) - Banco 68 (Sebastián Strina 16)

Almagro A 83 (Leonardo Strack 25) - Rivadavia 67 (Mauro Natta 15)

Sanjustino 83 (Edgardo Torne 20) - Unión A 69 (Matías Cagliero 18)

Alma Juniors 79 (Facundo Breques 31) - Unión B 72 (Agustín Ferrari 26)

Cuartos de final - Juego 2

Lunes 3 de noviembre

21.30 Unión A (0) vs. Sanjustino (1)

Martes 4 de noviembre

21.30 Unión B (0) vs. Alma Juniors (1)

21.30 Rivadavia (0) vs. Almagro A (1)

21.30 Banco (0) vs. Gimnasia (1)

