Comenzaron a jugarse las cuatro series por los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal, que entrega cuatro plazas a la Liga Federal 2026. Con diferentes alternativas y cierres, Almagro A, Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors quedaron a un triunfo de cumplir con el primer objetivo.
Torneo Oficial Prefederal: los anfitriones sacaron ventaja
29 de octubre 2025 · 07:35hs
Torneo Oficial Prefederal - Cuartos de final - Juego 1
Martes 28 de octubre
Gimnasia 82 (Jeremías Salvatelli 14) - Banco 68 (Sebastián Strina 16)
Almagro A 83 (Leonardo Strack 25) - Rivadavia 67 (Mauro Natta 15)
Sanjustino 83 (Edgardo Torne 20) - Unión A 69 (Matías Cagliero 18)
Alma Juniors 79 (Facundo Breques 31) - Unión B 72 (Agustín Ferrari 26)
Cuartos de final - Juego 2
Lunes 3 de noviembre
21.30 Unión A (0) vs. Sanjustino (1)
Martes 4 de noviembre
21.30 Unión B (0) vs. Alma Juniors (1)
21.30 Rivadavia (0) vs. Almagro A (1)
21.30 Banco (0) vs. Gimnasia (1)
