Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Se viene una jornada clave en el Torneo Oficial Prefederal, donde Almagro manda en la Zona A, y en la B, el líder es Gimnasia.

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2025 · 08:15hs
Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Entre martes y viernes se completará la grilla de partidos del Torneo Oficial Prefederal, antes de los Play-In rumbo al título.

Recordemos que ya Almagro A y Gimnasia se adjudicaron sus zonas y son dos elencos que esperarán rivales en cuartos de final.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 12

ZONA A

Martes 7 de octubre

21.30 CUST A vs. Unión (SF) B

21.30 Rivadavia Juniors vs. Sanjustino (canal streaming ASB)

21.30 El Quillá vs. Almagro A

Posiciones: Almagro A 21 (10-1); Unión B 17 (6-5); Sanjustino 16 (6-4); El Quillá 16 (5-6); Rivadavia 14 (4-7)(-1) y CUST A 13 (2-9)

ZONA B

Martes 7 de octubre

21.30 Colón (SJ) vs. Gimnasia

Jueves 9 de octubre

21.30 Unión (SF) A vs. Banco Provincial

21.30 Alma Juniors vs. Regatas (SF)

Posiciones: Gimnasia 21 (10-1); Alma Juniors 18 (7-4); Unión A 16 (5-6); Banco 15 (4-7); Colón (SJ) 14 (4-6); Regatas (SF) 13 (2-9)

PENDIENTE FECHA 10 - INTERZONAL

Viernes 10 de octubre

21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ)

Fuente: ASB

Prefederal Almagro Gimnasia
Noticias relacionadas
prefederal: almagro a volvio a ganar el clasico en atrapante final

Prefederal: Almagro A volvió a ganar el clásico en atrapante final

torneo promocional: se completo la fase regular y asoman los playoffs

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

racing e independiente rivadavia se quieren acercar a los puestos de clasificacion

Racing e Independiente Rivadavia se quieren acercar a los puestos de clasificación

riestra y velez, duelo de agrandados en el guillermo laza

Riestra y Vélez, duelo de agrandados en el Guillermo Laza

Lo último

Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 11: un conductor hospitalizado

Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 11: un conductor hospitalizado

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Último Momento
Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 11: un conductor hospitalizado

Choque frontal entre dos camiones en la Ruta 11: un conductor hospitalizado

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Ovación
Bernardi, autocrítico: Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar

Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

Miguel Baldoni, ¡nuevamente campeón argentino!

Miguel Baldoni, ¡nuevamente campeón argentino!

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Boca aplastó a Newells y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Boca aplastó a Newell's y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Policiales
Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario