Entre martes y viernes se completará la grilla de partidos del Torneo Oficial Prefederal, antes de los Play-In rumbo al título.
Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular
Se viene una jornada clave en el Torneo Oficial Prefederal, donde Almagro manda en la Zona A, y en la B, el líder es Gimnasia.
Por Ovación
Recordemos que ya Almagro A y Gimnasia se adjudicaron sus zonas y son dos elencos que esperarán rivales en cuartos de final.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 12
ZONA A
Martes 7 de octubre
21.30 CUST A vs. Unión (SF) B
21.30 Rivadavia Juniors vs. Sanjustino (canal streaming ASB)
21.30 El Quillá vs. Almagro A
Posiciones: Almagro A 21 (10-1); Unión B 17 (6-5); Sanjustino 16 (6-4); El Quillá 16 (5-6); Rivadavia 14 (4-7)(-1) y CUST A 13 (2-9)
ZONA B
Martes 7 de octubre
21.30 Colón (SJ) vs. Gimnasia
Jueves 9 de octubre
21.30 Unión (SF) A vs. Banco Provincial
21.30 Alma Juniors vs. Regatas (SF)
Posiciones: Gimnasia 21 (10-1); Alma Juniors 18 (7-4); Unión A 16 (5-6); Banco 15 (4-7); Colón (SJ) 14 (4-6); Regatas (SF) 13 (2-9)
PENDIENTE FECHA 10 - INTERZONAL
Viernes 10 de octubre
21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ)
Fuente: ASB