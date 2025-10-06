Vecinos y amigos detuvieron a un hombre tras un intento de abuso sexual en Villa Setúbal

Vecinos y amigos de la víctima lograron neutralizar al agresor antes de la llegada de la policía; la fiscal Escobar Cello ordenó la búsqueda de tres prófugos

Un hecho de violencia sexual tuvo lugar este domingo antes de las cinco de la madrugada en el barrio Villa Setúbal de la ciudad de Santa Fe, específicamente en una vivienda de calle J.P. López al 900 .

La víctima se encontraba en el interior de la propiedad junto con amigos y algunos desconocidos cuando se produjo el ataque.

Durante esa reunión, una de las chicas denunció haber sido abusada por un grupo de hombres que habían llegado al domicilio. Ante la acusación, amigos de la víctima retuvieron al presunto agresor, mientras que otros tres hombres lograron escapar del lugar.

El hombre retenido, identificado como L. W. G. B., de 32 años, fue entregado a efectivos de las agrupaciones Cuerpos, Comando Radioeléctrico y Caballería, quienes lo esposaron y trasladaron a los calabozos de la Comisaría 8° del barrio Guadalupe.

Según los testimonios recabados, ante los gritos de auxilio, otros jóvenes y vecinos acudieron al lugar, logrando que algunos atacantes huyeran y aprehendieran a uno de ellos. La víctima fue contenida y asistida hasta la llegada de la policía.

Investigación urgente

Tras la aprehensión, los efectivos de Cuerpos y Orden Público iniciaron un trabajo de identificación de testigos y revisaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, con el objetivo de localizar a los tres prófugos que habrían participado del abuso sexual. Paralelamente, se investigó la propiedad desde donde se produjo el ataque.

Protocolo y medidas judiciales

La denuncia fue recepcionada por la central de emergencias 911, y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Escobar Cello, ordenó la aplicación de todas las medidas de protocolo correspondientes a casos de abuso sexual. La investigación busca identificar y aprehender a los tres hombres prófugos y recabar evidencia para el esclarecimiento del hecho.

El agresor detenido permanece privado de su libertad mientras continúa la pesquisa para dar con los restantes implicados y garantizar justicia a la víctima.