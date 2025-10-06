Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Kimberley le ganó con un agónico triple a Alianza y se quedó con la Zona A del Promocional. Atlético Arroyo Leyes perdió pero sigue líder en la Zona B.

Este domingo se llevó adelante la última fecha en ambas zonas del Torneo Promocional, segundo de la temporada en curso.

Kimberley con un triple sobre el final superó a Alianza y aseguró el mejor lugar en la zona A. Por su parte, Colón (SF) batió a Atlético Arroyo Leyes pero no le alcanzó para arrebatarle el mejor lugar de la zona B.