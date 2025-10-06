Este domingo se llevó adelante la última fecha en ambas zonas del Torneo Promocional, segundo de la temporada en curso.
Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs
Kimberley le ganó con un agónico triple a Alianza y se quedó con la Zona A del Promocional. Atlético Arroyo Leyes perdió pero sigue líder en la Zona B.
Por Ovación
Kimberley con un triple sobre el final superó a Alianza y aseguró el mejor lugar en la zona A. Por su parte, Colón (SF) batió a Atlético Arroyo Leyes pero no le alcanzó para arrebatarle el mejor lugar de la zona B.
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 10 - DOMINGO 5 DE OCTUBRE
ZONA A
Alumni 48 (Marcos Chelini 16) - Unión y Progreso 76 (Emiliano Ceirano 21)
Kimberley 57 (Federico Carreón 15) - Alianza (ST) 56 (Santiago Guiffrey 15)
ZONA B
Polideportivo Recreo 61 (Alejo Morenate 21) - Santa Rosa 68 (Maximiliano Rabuffetti 16)
Colón (SF) 59 (Maximiliano Egger 14) - Atlético Arroyo Leyes 54 (Leandro Drewes 24)
ZONA A: Kimberley 15 (7-1); Unión y Progreso 13 (5-3); Alianza 12 (5-3)(-1); Alumni 11 (3-5) y Central Rincón 8 (0-8)
Fuente: ASB