Santa Fe RC se proclamó campeón del Torneo Regional Sub16 "A" en CRAI

Santa Fe RC se quedó con el título en el Torneo Regional Sub 16 "A" que organizó CRAI, tras vencer en los shootouts a Guaraní AF.

Con el objetivo claro desde el primer día, trabajando a conciencia y con compromiso, Santa Fe RC se consagró ante Guaraní AF. Victoria por 4-2 desde los shootouts, luego de igualar 1-1 al cabo de los sesenta minutos reglamentarios del certamen que se hizo en CRAI.

Así, ratifica el gran momento de esta camada de jugadoras que entusiasma su presente y aún más el futuro.

La continuidad y el crecimiento vertiginoso de esta base se evidencian bajo la dirección técnica de Martín Vich, asistido por Flor Martegani, con Juan Pablo Miranda en la preparación física y Matías Puliotti desde el videoanalisis.

En la final, sacó a relucir su jerarquía individual y colectiva para establecer una amplia y marcada superioridad en el juego. Sin embargo, las misioneras se mostraron compactas y esperaron la oportunidad.

Situación que llegó al cabo del primer tiempo, desde un penal que Betania Dei Castelli concretó. Pese a ello, el trámite no se modificó y el “santa” intensificó su búsqueda y generó sus situaciones.

Pese a mejores intentos y otros desde cortos, no llegaron a buen puerto. Hasta que Juana Dacunda marcó el empate. La línea de Sauce Viejo siguió su dominio, pero sin que se altere el resultado.

En los shootouts, Helena Alegre volvió a mostrar su seguridad con intervenciones claves (al igual que ante Jockey de Rosario) en dos penales. Paz Meinardy, Dianela Marino, Guillermina Linari y Justina Prazenica no tituberaron para que SFRC se imponga 4-2.

Misión cumplida

Angelina Merlotti, jugadora de SFRC destacó: “Vinimos con el objetivo de llegar a la final y salir campeonas. Fue el esfuerzo de todo el año”.

“Costó muchísimo, con los empates ante el mismo rival, frente a Jockey también en la zona. Pero llegamos h asta acá y en la final, pudimos remontar pese a ir abajo en el resultado para cumplir nuestra meta”.

“Empezamos a atacar constantemente hasta que llegó el gol. No bajamos la cabeza, llegaron los penales y ahí nuestras tiradoras y arquera lo dieron todo para la coronación”.

“Siempre queremos dejar la bandera del club en lo más alto. Nos pone muy contentas y me pone muy feliz que me hayan elegido mejor jugadora de la final. Es el doble de orgullo propio y para mi club”.

CRAI, en el podio

Las “gitanas” volvieron a ve ncer a Duendes de Rosario, al igual que en la fase de grupos. La diferencia estuvo en las áreas.

El equipo de José Benítez fue certero, ante un rival que chocó con una férrea resistencia que esbozó la última línea de CRAI.

Joaquina Salva rompió el cero desde un fijo en el segundo parcial. Las del sur provincial capitalizaron una jugada colectiva a través de Mora Rodríguez en el 1-1.

Pero las anfitrionas golpearon de contra de inmediato por medio de Clara Martínez y se volvieron a poner arriba.

Pese a que las rosarinas inclinaron la cancha a su favor, la defensa de las dueñas de casa contuvo los embates junto a muy buenas reacciones de Faustina Mozzati bajo los tres palos que le permitieron sostener el triunfo que le valió el tercer puesto.

El Quillá cayó 3-1 ante Jockey y quedó sexto. En cuanto a la premiación, la encabezaron Hipólito Álvarez, director del torneo junto a autoridades de CRAI tal es el caso de Norma Aquino y Liliana Reyero como así también de la ASH.

Asistieron Patricio Lóp ez (Presidente de la Asociación Santafesina), Albertina Pucheta (Secretaria de la ASH) y Susana Asas.

El premio a máxima artillera lo compartieron siete jugadoras: Bernardita Reyes (Duendes), Celeste Montrasi (Jockey), Clara Martínez (CRAI), Sol Mercanti (Guaraní AF), Delfina Cuscueta (El Quillá), Emilia Martegani (CRAI) y Betania Dei Castelli (Guaraní AF). Todas con tres goles.

La distinción a mejor arquera del torneo fue para Jazmín Pereyra Cancio de Paracao. La más destacada de la competencia lo consiguió Betania Dei Castelli de Guaraní AF. Mientras que Angelina Merlotti de SFRC logró el reconocimiento a la mejor jugadora de la final.

POSICIONES FINALES

Santa Fe RC (Santa Fe)

Guaraní Antonio Franco (Misiones)

CRAI (Santa Fe)

Duendes (Rosario)

Jockey (Rosario)

El Quillá (Santa Fe)

Paracao (Entre Ríos)

CAPRI (Misiones)

FUENTE: Misael Branner / ASH