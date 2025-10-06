Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Así se jugarán los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile

Este martes se pondrán en marcha los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile. Todos los cruces con su hora y sede.

6 de octubre 2025 · 11:39hs
La selección Sub 20 de Ucrania enfrentará este martes a su par de España, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en el país trasandino. La Argentina, en tanto, se medirá ante Nigeria.

Este martes a las 16.30 horas, este partido entre selecciones europeas abrirá la fase final del certamen intercontinental juvenil. El encuentro entre el ganador del Grupo B y el tercero del Grupo C tendrá lugar en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El vencedor de este partido se enfrentará con el ganador del encuentro entre la selección de Colombia y su par de Sudáfrica, cotejo que tendrá lugar el miércoles desde las 16.30 horas, en el estadio Fiscal de Talca.

El martes a las 20 horas, el anfitrión Chile enfrentará a su par de México en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El ganador de este encuentro entre americanos se enfrentará al vencedor del cotejo entre la Selección argentina y su par de Nigeria, partido que tendrá lugar el miércoles a las 16.30 horas en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la capital chilena de Santiago.

La selección de Paraguay, el restante de los tres sudamericanos en octavos de final, enfrentará a su par de Noruega el miércoles a las 20 horas en el estadio Fiscal de Talca y, de avanzar, chocará ante el vencedor de la llave entre Japón y Francia, partido que se disputará en paralelo en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El jueves se cerrarán estos octavos de final con dos partidos: la selección de Estados Unidos enfrentará a su par de Italia a las 16.30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua y, en el mismo recinto, Marruecos hará lo propio ante Corea del Sur a las 20 horas.

Así serán los encuentros de octavos de final

. Martes:

Ucrania - España (16.30 horas)

Chile - México (20 horas)

. Miércoles:

Colombia - Sudáfrica (16.30 horas)

Argentina - Nigeria (16.30 horas)

Paraguay - Noruega (20 horas)

Japón - Francia (20 horas)

. Jueves:

Estados Unidos - Italia (16.30 horas)

Marruecos - Corea del Sur (20 horas)

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

Santa Fe RC se proclamó campeón del Torneo Regional Sub16 A en CRAI

Santa Fe RC se proclamó campeón del Torneo Regional Sub16 "A" en CRAI

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

