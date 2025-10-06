Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y la asignatura pendiente: siempre cerca, nunca suficiente

Unión desaprovechó la chance de consolidarse como único líder, perdiendo ante el colista Aldosivi. Por qué le cuesta tanto dar el salto de calidad.

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2025 · 11:21hs
Unión y la asignatura pendiente: siempre cerca, nunca suficiente

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión transita por un momento que podría marcar su historia reciente, pero que a su vez refleja una limitación crónica del club: la dificultad de dar el salto de jerarquía cuando más se necesita.

Una gran piedra en el zapato para Unión

El Tatengue venía de dos empates consecutivos ante Independiente Rivadavia y Banfield, y tenía la chance de afirmarse en la punta en soledad. Sin embargo, fue sorprendido por el último de la tabla, Aldosivi, que se impuso 2-0 en el estadio 15 de Abril.

LEER MÁS: Cómo quedó Unión en la Zona A tras la disputa de la fecha 11

El equipo atraviesa una pendiente descendente en cuanto a rendimiento futbolístico. Ahora recae sobre Leonardo Madelón la tarea de reinventarlo o ajustarlo tácticamente, dado que varios jugadores no vienen justificando su lugar en el equipo titular. Hasta aquí, el DT cumplió con la consigna de mantener a Unión lejos del descenso, su objetivo inicial al iniciar su cuarto ciclo.

Pero el gran arranque del Clausura, con victorias trascendentales ante Estudiantes, Racing, Instituto y Gimnasia, sumadas a empates de peso como el conseguido ante Boca en La Bombonera y la gran actuación ante River en Copa Argentina, hace que se le reclame ahora ese salto de calidad que todavía el equipo no logra.

Unión, ¿está para dar el salto de calidad con Madelón?

Como en etapas anteriores bajo la conducción de Madelón, el plantel muestra solidez y buena estructura, pero carece de esa grandeza que solo poseen los equipos privilegiados.

No obstante, hay indicios de que la plantilla está en condiciones de mejorar: defensivamente sólida, con aportes sorpresa de los laterales Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco, mediocampo con presencia y jerarquía de Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Julián Palacios y Franco Fragapane, y ofensivamente con opciones de gol como Cristian Tarragona y un Marcelo Estigarribia que se recupera de una lesión. El recambio también es notable, con nombres como Claudio Corvalán, Juan Pablo Ludueña, Rafael Profini, Augusto Solari, Lucas Gamba, Nicolás Palavecino y Agustín Colazo.

LEER MÁS: Diego Armando Díaz encendió las alarmas en Unión: ¿qué le ocurrió?

El desafío es claro: creérsela y consolidar el salto de calidad que el plantel puede dar, tal como lo hicieron equipos modestos en la primera parte del año, como Platense, que de manera impensada se quedó con el Apertura. Por ahora, Unión se mantiene primero por puntos y sigue en carrera hacia los octavos de final, pero la convicción y la consistencia serán determinantes para que este equipo deje de ser un candidato que se queda a mitad de camino y pase a marcar la diferencia cuando más importa.

Unión Aldosivi Madelón
Noticias relacionadas
Estudiantes y Barracas empataron, un resultado que favoreció a Unión.

Con muchas polémicas, Estudiantes y Barracas Central igualaron y Unión festejó

union ajusta piezas en casasol antes del duro partido en santiago del estero

Unión ajusta piezas en Casasol antes del duro partido en Santiago del Estero

estudiantes y barracas central le quieren arrebatar la punta a union

Estudiantes y Barracas Central le quieren arrebatar la punta a Unión

Unión sufrió un bajón y tanto Madelón como el plantel tienen la necesidad de reaccionar.

El bajón de Unión obliga a Madelón y al plantel a reinventarse cuanto antes

Lo último

Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

Último Momento
Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Reemplazado por Colapinto, Doohan podría continuar su carrera en otro equipo de F1

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Moretti volverá a ser presidente de San Lorenzo tras un fallo de la justicia

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

Gallardo explotó por la fecha FIFA: River jugará con un plantel diezmado ante Sarmiento

El fin de semana que reafirmó a Colapinto dentro del proyecto Alpine

El fin de semana que reafirmó a Colapinto dentro del proyecto Alpine

En Boca sigue la preocupación por la salud de Miguel Russo

En Boca sigue la preocupación por la salud de Miguel Russo

Ovación
Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

Santa Fe RC se proclamó campeón del Torneo Regional Sub16 A en CRAI

Santa Fe RC se proclamó campeón del Torneo Regional Sub16 "A" en CRAI

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Torneo Oficial Prefederal: se viene el cierre de la fase regular

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Torneo Promocional: se completó la fase regular y asoman los playoffs

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario