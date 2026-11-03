Reunión clave por el agua potable en Santo Tomé: evalúan las condiciones patrimoniales y operativas con ASSA

A dos semanas de promulgada la ordenanza 3.788/2026, el intendente santotomesino encabezó un encuentro clave junto a autoridades de Aguas Santafesinas S.A. y el Ministerio de Obras Públicas para definir los aspectos técnicos y operativos de la transición del servicio de agua potable y cloacas.

Traspaso del agua en Santo Tomé: Weiss Ackerley se reunió con directivos de ASSA y el Gobierno provincial

El proceso institucional para concretar el histórico traspaso de los servicios de agua potable y desagües cloacales de Santo Tomé a la órbita de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) dio un nuevo paso este lunes. El intendente Miguel Weiss Ackerley mantuvo una reunión de trabajo en el Palacio Municipal junto a directivos de la prestataria provincial y representantes del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

A través de sus canales oficiales de comunicación, el mandatario municipal dio a conocer el encuentro y adelantó que en el corto plazo se detallarán las primeras medidas concretas de la transición.

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"En los siguientes días les voy a contar sobre los avances y los primeros pasos que daremos juntos. La incorporación a ASSA permitirá avanzar hacia una administración moderna y una planificación acorde a los tiempos que corren, traducida en mayor calidad y menos inconvenientes para los vecinos", expresó en sus redes sociales Miguel Weiss Ackerley, intendente de Santo Tomé.

El marco normativo y los participantes del encuentro

La mesa de trabajo se concretó luego de que el Concejo Municipal de Santo Tomé aprobara, el pasado 13 de octubre, la norma marco que faculta al Poder Ejecutivo a entablar las negociaciones formales. La legislación fue promulgada por Weiss Ackerley el 15 de octubre bajo el Número 3.788/2026.

Del encuentro técnico y político participaron:

Por Aguas Santafesinas S.A. (ASSA): Darío Boscarol, Julio Schneider y Cristian Latino.

Por el Gobierno Provincial: Abel Siebenhaar, director provincial de Agua y Saneamiento.

Por el Municipio de Santo Tomé: Hernán Palmich, secretario de Obras y Servicios Públicos.

Alcance de la ordenanza y etapas a definir

Desde el Municipio aclararon que, si bien las conversaciones progresan de manera sostenida, el traspaso efectivo aún no se ha formalizado. La Ordenanza 3.788/2026 funciona como la herramienta legal que habilita la apertura de las comisiones de trabajo encargadas de evaluar y saldar cuatro ejes fundamentales:

Condiciones técnicas: estado de las redes distribuidoras, pozos de extracción y plantas de bombeo.

Aspectos operativos: esquema de cuadrillas, mantenimiento diario y atención de reclamos de la ciudadanía.

Pautas económicas y tarifarias: encuadre del cuadro tarifario provincial y costos de prestación.

Resguardo patrimonial: traspaso o cesión de los activos operativos del servicio municipal a la empresa provincial.

Se aguarda que en los próximos días el Ejecutivo municipal presente los primeros anuncios oficiales con el cronograma estimado para el desembarco definitivo de ASSA en el distrito santotomesino.