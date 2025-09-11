Qué equipo paró Orfila en Gimnasia para recibir a Unión

Alejandro Orfila ordenó una práctica de fútbol donde delineó la formación incial de Gimnasia para recibir este domingo a Unión en La Plata.

En Estancia Chica , Alejandro Orfila comenzó a delinear el equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata que el próximo domingo será anfitrión de Unión en el estadio del Bosque. El entrenador tripero realizó este jueves la primera práctica formal de fútbol de la semana y, de acuerdo a lo observado, se perfila apenas una modificación respecto al triunfo frente a Atlético Tucumán .

La novedad pasa por el regreso de Norberto Briasco , quien dejó atrás una distensión muscular en el isquiotibial que lo marginó durante los últimos compromisos ante San Martín de San Juan y los tucumanos. El delantero, que se lesionó en la jornada frente a Lanús, ya se encuentra en condiciones y ocuparía el lugar de Jan Hurtado , relegado al banco tras un rendimiento opaco en la fecha pasada.

Orfila dispuso de tres bloques de fútbol en la jornada de trabajo en Abasto, donde reforzó la idea de sostener la base que viene de sumar de a tres. La apuesta se mantiene en la dupla de mediocampistas centrales conformada por Nicolás Garayalde y Mateo Seoane, quienes no tuvieron un desempeño convincente en el último encuentro, pero aún cuentan con la confianza del cuerpo técnico.

La reaparición de Briasco representa un punto alto para el DT, ya que el atacante había mostrado buenos pasajes en el primer tramo del Clausura y es considerado una de las cartas ofensivas más confiables en este semestre.

Los 11 que paró Orfila en Gimnasia para recibir a Unión

Con esta única variante, el probable equipo de Gimnasia para enfrentar al Tatengue sería el siguiente: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.

El Lobo trabaja con la mira puesta en sostener la racha positiva y hacerse fuerte en casa frente a un rival directo como Unión.