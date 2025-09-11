El duro mensaje de Bochini a los jugadores de Independiente

El referente manifestó opinión sobre el partido frente a Banfield y un duro mensaje por tres decisiones del cuerpo técnico.

El máximo ídolo de Independiente de Avellaneda, Ricardo Enrique Bochini, realizó un análisis extenso sobre la situación actual del club.

El referente del “Rojo” remarcó que el plantel profesional no posee el mismo “ritmo” del semestre pasado; cuando, según Bochini, el adversario tenía una importante dificultad para convertirle al “Rey de Copas”. “Pero, ahora defensivamente le llegan más y tiene jugadores con bajón futbolístico”, remarcó.

Además, el tetracampeón de la Copa Libertadores de América manifestó su reclamo sobre el nivel del ataque del equipo liderado por el director técnico Julio Vaccari, el mismo dejó de cumplir regularmente. “Quizás deba sumar otro delantero que genere desequilibrio o agregar in mediocampista que le dé mayor generación de jugadas de gol”, explicó.

A pesar de su postura crítica, el ídolo del “Rojo” de Avellaneda dijo que le encantaría estar presente en el predio de entrenamiento para apoyar al plantel, al igual que en el semestre pasado.” Hay que apoyar para volver a ganar”, subrayó Ricardo Enrique Bochini.

¿Qué dijo sobre el duelo frente a Banfield?

El referente del Independiente de las décadas de los 70s y 80s planteó la importancia del siguiente desafío ante el “Taladro “en condición de local.

“En estos momentos se ve la personalidad de los jugadores y el cuerpo técnico. Independiente debe mostrar categoría a partir del sábado, que lo que pasó pasó. En el juego debe mejorar y tomare el campeonato desde cero”, explicó Ricardo Enrique Bochini.

Por otra parte, el máximo ídolo de la institución deportiva de Zona Sur recalcó: “hay tres partidos de local para ganarlos… esto los lleva a meterse entre los 8 primeros. Eso cambiaría al 100% lo que está pasando en este momento”.

Su postura por la falta de rodaje de tres jugadores

El ex futbolista criticó la decisión táctica de Julio Vaccari que involucró a Luciano Cabral, Lautaro Millán y Tomás Parmo.

“Vaccari deberá evaluar si Cabral está para titular o sumar desde el banco. Pocos equipos usan un 10 clásico. No sé por qué Millán juega tan poco, debería ser titular en el medio, cuando jugó me gustó”, expresó.

Por otro lado, se refirió a la exclusión del juvenil Tomás Parmo, quien fue marginado debido a su corta edad, la cual; según manifestó Bochini, no es una variable que condicione a jugadores porque hay muchos futbolistas que juegan en el equipo profesional con tan solo 17 años. “A lo mejor Vaccari no ve a Parmo con la fuerza suficiente. Le veo condiciones, está para ir al banco de suplentes sumando minutos”, remarcó el referente.

El mensaje para los jugadores

Bochini finalizó su declaración con un contundente mensaje para motiva a los futbolistas del “Rojo”.

“Juegan en Independiente… no es mucho pedirles que peleen un campeonato. Tienen que jugar, ganar y sacar al equipo adelante”, cerró Ricardo Enrique Bochini.