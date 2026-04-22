El delantero Estevão, que es una de las grandes promesas de la Selección de Brasil, sufrió una grave lesión y corre serio riesgo de perderse el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comienza en solo 50 días.
Una de las estrellas de Brasil podría perderse el Mundial 2026
El delantero Estevão, que es una de las grandes promesas de Brasil, sufrió una grave lesión y corre serio riesgo de perderse el Mundial
Preocupación en Brasil
Los problemas para Estevão comenzaron el sábado pasado, cuando se retiró con dolores durante el partido en el que su equipo cayó 1-0 como local ante el Manchester United. Luego de ser sometido a estudios, se confirmó que sufrió una lesión grado 4 en el tendón de la corva.
Si bien el club no informó cuánto tiempo le demandará la recuperación, este tipo de lesiones suele mantener a los jugadores alejados de las canchas durante un lapso de 3 a 6 meses, por lo que, a no ser que protagonice una puesta a punto milagrosa, Estevão se perderá la cita mundialista en la que Brasil irá en busca de su sexta estrella.
los tendones de la corva o isquiotibiales son estructuras fibrosas situadas en la parte posterior de la rodilla que unen los músculos isquiotibiales a la tibia y al peroné.
Estevão, que este viernes cumplirá 19 años, llegó esta temporada al Chelsea luego de sus grandes actuaciones en el Fluminense de Brasil, donde disputó 83 partidos, anotó 27 goles y repartió 15 asistencias. En el Chelsea, el brasileño jugó 36 partidos, con un registro de ocho goles y tres asistencias.