Una de las estrellas de Brasil podría perderse el Mundial 2026

El delantero Estevão, que es una de las grandes promesas de Brasil, sufrió una grave lesión y corre serio riesgo de perderse el Mundial

El delantero Estevão , que es una de las grandes promesas de la Selección de Brasil , sufrió una grave lesión y corre serio riesgo de perderse el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comienza en solo 50 días.

Los problemas para Estevão comenzaron el sábado pasado, cuando se retiró con dolores durante el partido en el que su equipo cayó 1-0 como local ante el Manchester United. Luego de ser sometido a estudios, se confirmó que sufrió una lesión grado 4 en el tendón de la corva.

Si bien el club no informó cuánto tiempo le demandará la recuperación, este tipo de lesiones suele mantener a los jugadores alejados de las canchas durante un lapso de 3 a 6 meses, por lo que, a no ser que protagonice una puesta a punto milagrosa, Estevão se perderá la cita mundialista en la que Brasil irá en busca de su sexta estrella.

los tendones de la corva o isquiotibiales son estructuras fibrosas situadas en la parte posterior de la rodilla que unen los músculos isquiotibiales a la tibia y al peroné.

Estevão, que este viernes cumplirá 19 años, llegó esta temporada al Chelsea luego de sus grandes actuaciones en el Fluminense de Brasil, donde disputó 83 partidos, anotó 27 goles y repartió 15 asistencias. En el Chelsea, el brasileño jugó 36 partidos, con un registro de ocho goles y tres asistencias.