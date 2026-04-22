Uno Santa Fe | Ovación | Brasil

Una de las estrellas de Brasil podría perderse el Mundial 2026

El delantero Estevão, que es una de las grandes promesas de Brasil, sufrió una grave lesión y corre serio riesgo de perderse el Mundial

22 de abril 2026 · 15:50hs
Una de las estrellas de Brasil podría perderse el Mundial 2026

El delantero Estevão, que es una de las grandes promesas de la Selección de Brasil, sufrió una grave lesión y corre serio riesgo de perderse el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comienza en solo 50 días.

Preocupación en Brasil

Los problemas para Estevão comenzaron el sábado pasado, cuando se retiró con dolores durante el partido en el que su equipo cayó 1-0 como local ante el Manchester United. Luego de ser sometido a estudios, se confirmó que sufrió una lesión grado 4 en el tendón de la corva.

Si bien el club no informó cuánto tiempo le demandará la recuperación, este tipo de lesiones suele mantener a los jugadores alejados de las canchas durante un lapso de 3 a 6 meses, por lo que, a no ser que protagonice una puesta a punto milagrosa, Estevão se perderá la cita mundialista en la que Brasil irá en busca de su sexta estrella.

los tendones de la corva o isquiotibiales son estructuras fibrosas situadas en la parte posterior de la rodilla que unen los músculos isquiotibiales a la tibia y al peroné.

Estevão, que este viernes cumplirá 19 años, llegó esta temporada al Chelsea luego de sus grandes actuaciones en el Fluminense de Brasil, donde disputó 83 partidos, anotó 27 goles y repartió 15 asistencias. En el Chelsea, el brasileño jugó 36 partidos, con un registro de ocho goles y tres asistencias.

Brasil Mundial Estevão
Noticias relacionadas
tirante dio el primer golpe argentino en madrid y avanzo con autoridad

Tirante dio el primer golpe argentino en Madrid y avanzó con autoridad

de cecco sigue al mando: el simbolo que lidera la nueva era del voley argentino

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

a 50 dias del mundial 2026: los que tienen un lugar asegurado en la lista de scaloni

A 50 días del Mundial 2026: los que tienen un lugar asegurado en la lista de Scaloni

En la primera fecha de la Copa Santa Fe, CRAI se impuso a Querandí RC.  

Se viene el segundo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Lo último

Roldán sigue apartado y con final anunciado en Unión

Roldán sigue apartado y con final anunciado en Unión

Una de las estrellas de Brasil podría perderse el Mundial 2026

Una de las estrellas de Brasil podría perderse el Mundial 2026

Medrán afronta una semana con varias dudas en Colón pensando en Godoy Cruz

Medrán afronta una semana con varias dudas en Colón pensando en Godoy Cruz

Último Momento
Roldán sigue apartado y con final anunciado en Unión

Roldán sigue apartado y con final anunciado en Unión

Una de las estrellas de Brasil podría perderse el Mundial 2026

Una de las estrellas de Brasil podría perderse el Mundial 2026

Medrán afronta una semana con varias dudas en Colón pensando en Godoy Cruz

Medrán afronta una semana con varias dudas en Colón pensando en Godoy Cruz

Paro de 72 horas en la Municipalidad de Sauce Viejo: señalan que el conflicto puede escalar al departamento La Capital

Paro de 72 horas en la Municipalidad de Sauce Viejo: señalan que el conflicto puede escalar al departamento La Capital

Tras el Superclásico, prohibieron los papeles para lanzar en las tribunas

Tras el Superclásico, prohibieron los papeles para lanzar en las tribunas

Ovación
Cecotti y un fuerte mensaje: El déficit de Unión no pasa por el básquet

Cecotti y un fuerte mensaje: "El déficit de Unión no pasa por el básquet"

Cecotti puso en pausa las definiciones: En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza

Cecotti puso en pausa las definiciones: "En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza"

Qué lesión tiene Ignacio Lago que tanto preocupa en Colón

Qué lesión tiene Ignacio Lago que tanto preocupa en Colón

Madelón movió el banco: Unión goleó a Guadalupe y mete presión interna de cara a Vélez

Madelón movió el banco: Unión goleó a Guadalupe y mete presión interna de cara a Vélez

Unión, con la presión y el desafío de jugar con todos los resultados puestos de la fecha 16

Unión, con la presión y el desafío de jugar con todos los resultados puestos de la fecha 16

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo