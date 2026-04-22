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Qué lesión tiene Ignacio Lago que tanto preocupa en Colón

Ignacio Lago fue reemplazado ante Morón, el DT Ezequiel Medrán habló de una molestia e inició la semana trabajando diferenciado en Colón.

Ovación

Por Ovación

22 de abril 2026 · 08:30hs
Qué lesión tiene Ignacio Lago que tanto preocupa en Colón

Prensa Colón

Colón encendió una luz amarilla en la antesala de un partido clave. Ignacio Lago arrastra una molestia en una rodilla que lo tiene en duda para el duelo del domingo, desde las 19, ante Godoy Cruz, en el estadio Estadio Brigadier General Estanislao López.

Una salida que dejó dudas en Colón

El atacante debió ser reemplazado el pasado sábado en la derrota 2-0 frente a Deportivo Morón, en el Nuevo Francisco Urbano. En conferencia de prensa, el entrenador Ezequiel Medrán explicó que el cambio respondió a una molestia física, aunque evitó dar mayores detalles.

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No es casual: el DT se mostró en las últimas semanas especialmente cauto con la información médica, en un contexto donde varias piezas importantes del plantel vienen sufriendo lesiones musculares.

Qué tiene Lago

Según pudo saberse, Lago presenta una pequeña inflamación en una de sus rodillas, situación que le impidió entrenarse con normalidad en el inicio de la semana. En las próximas horas será sometido a estudios para determinar el grado de la dolencia.

Ignacio Lago

Si bien hay cierto optimismo puertas adentro respecto a su recuperación, su presencia frente a Godoy Cruz no está asegurada y dependerá de la evolución.

Un problema más en un momento sensible

La posible baja de Lago aparece como un nuevo dolor de cabeza para Medrán, que ya viene lidiando con varias complicaciones físicas en su plantel. Además, se trata de un jugador importante dentro de la estructura ofensiva del equipo.

En lo que va de la temporada 2026 de la Primera Nacional, el delantero suma 9 partidos, con 4 goles convertidos y 743 minutos en cancha, números que reflejan su peso en el equipo.

Renovación encaminada

En paralelo a la preocupación física, la dirigencia trabaja en asegurar su continuidad. Según confirmó el presidente José Alonso, las negociaciones con su representante Pablo Caro están muy avanzadas y el acuerdo podría cerrarse en breve, con vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027.

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Así, mientras Colón espera por su recuperación, también apuesta a sostener a una de sus piezas más determinantes a futuro.

Colón Ignacio Lago Ezequiel Medrán
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