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Paro de 72 horas en la Municipalidad de Sauce Viejo: señalan que el conflicto puede escalar al departamento La Capital

La medida es impulsada por ASOEM y se extiende desde este miércoles hasta el viernes, con movilización incluida. Denuncian suspensiones, precarización laboral y falta de diálogo con el Ejecutivo local.

22 de abril 2026 · 15:31hs
Paro de 72 horas en la Municipalidad de Sauce Viejo: advierten que el conflicto puede escalar a cuiudades de La Capital

Paro de 72 horas en la Municipalidad de Sauce Viejo: advierten que el conflicto puede escalar a cuiudades de La Capital

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) inició este miércoles un paro de 72 horas en la localidad de Sauce Viejo, en medio de un conflicto con el Ejecutivo municipal que, según el gremio, se profundizó en los últimos días por lo que consideran incumplimientos de compromisos, decisiones administrativas cuestionadas y ausencia de instancias de diálogo.

La medida de fuerza se desarrolla durante los días 22, 23 y 24 de abril, y tendrá como cierre una movilización prevista para el viernes, con el objetivo de visibilizar la situación y exigir respuestas a las autoridades locales.

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Paro de 72 horas en la Municipalidad de Sauce Viejo: advierten que el conflicto puede escalar a cuiudades de La Capital

Paro de 72 horas en la Municipalidad de Sauce Viejo: advierten que el conflicto puede escalar a cuiudades de La Capital

Suspensiones y tensión creciente

Uno de los puntos centrales del conflicto es la suspensión de siete trabajadores precarizados, una decisión que desde el sindicato vinculan con la participación de los empleados en una asamblea gremial.

Violento episodio en Sauce Viejo en medio del conflicto municipal: el intendente Mario Papaleo denunció agresiones y destrozos

El secretario general de ASOEM, Juan R. Medina, sostuvo que se trata de una práctica que “desconoce que estamos en un estado democrático donde se deben respetar las normas, la libertad sindical y el derecho a huelga”.

Desde el gremio advierten que este tipo de medidas configuran un antecedente institucional grave, al considerar que se sanciona a trabajadores por ejercer derechos vinculados a la organización sindical.

El conflicto se enmarca, además, en un escenario de precarización laboral estructural dentro del municipio, donde —según plantean— una proporción significativa del personal cumple funciones bajo modalidades inestables y sin garantías básicas, incluso en áreas sensibles como salud y recolección de residuos.

A esto se suma el reclamo por la apertura de una paritaria local, en función de que los trabajadores de Sauce Viejo perciben salarios por debajo de otras localidades del mismo departamento, lo que, según el sindicato, profundiza las desigualdades dentro del sector.

Alerta por posible extensión del conflicto

Desde ASOEM señalaron que la situación en Sauce Viejo “no puede analizarse como un hecho aislado” y advirtieron que existe estado de alerta en toda la jurisdicción, con acompañamiento de trabajadores de otras localidades.

En ese marco, no descartan una eventual escalada del conflicto a nivel departamental si no se generan instancias de diálogo con el intendente Mario Papaleo. También expresaron preocupación por la falta de intervención de organismos provinciales, pese a la gravedad del escenario planteado.

Como cierre del plan de lucha, el viernes se realizará una movilización, con el objetivo de reforzar el reclamo y exigir el cese de lo que califican como prácticas arbitrarias, además de la regularización de las condiciones laborales.

Desde el sindicato también rechazaron versiones que los responsabilizan por posibles inconvenientes en la prestación de servicios, y sostuvieron que “la defensa de condiciones laborales dignas constituye también una garantía para la calidad y continuidad de los servicios”.

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