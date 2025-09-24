Uno Santa Fe | Ovación | Fluminense

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

El clima en Fluminense quedó al rojo vivo tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos de Lanús y la renuncia de Renato Gaúcho

24 de septiembre 2025 · 17:50hs
Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

El clima en Fluminense quedó al rojo vivo tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos de Lanús. Luego de la caída, el entrenador Renato Gaúcho presentó su renuncia en una conferencia cargada de críticas, en la que apuntó contra los hinchas y el poder de las redes sociales.

El técnico, que había llegado al club en abril y venía de conducirlo hasta las semifinales del Mundial de Clubes, abrió su declaración con una frase fuerte: “Soy un experto en fútbol, conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, lo llamaban estúpido. Así que hoy en día, ya nada me sorprende en el fútbol”.

Fluminense se quedó sin DT

“Todos son entrenadores, todos tienen una opinión. No todos, pero muchos en redes sociales no entienden nada de fútbol. Y entonces, el entrenador y el jugador son quienes pagan el precio”, disparó Gaúcho.

En esa misma línea, el técnico fue más allá y aseguró que el deporte atraviesa una crisis a raíz de este fenómeno: “El fútbol se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador como para el entrenador, hoy en día es una guerra de críticas. Cuando ganás, recibís elogios; cuando perdés, nadie es bueno, todos son malos. El fútbol se está acabando. Está casi acabado. Esa es mi opinión”.

“¿A dónde vamos con el fútbol? Los entrenadores ya no tienen paciencia para este tipo de cosas. Cuando los entrenadores veteranos dejen de jugar, de repente los empezarán a valorar ante los que empiezan con nuevas ideas. Y entonces veremos dónde acaba el fútbol. Graben esta entrevista, pronto dirán: ‘Sí, Renato tenía razón’”, advirtió.

En el cierre de su discurso, volvió a apuntar contra la presión externa y dejó un mensaje desafiante: “Desafortunadamente, hoy en día nadie es bueno. Vendrá otro, y quiero ver si presenta el equipo que la afición quiere o el que él tiene en mente. Descansaré y dejaré que algunos genios de internet hablen de fútbol”.

Gaúcho se va de Fluminense con un balance de 40 partidos dirigidos, con 21 victorias, 7 empates y 12 derrotas. Por el lado de la dirigencia, ya tiene un principal candidato para reemplazar al entrenador: Cuca, actualmente sin club y logró conquistar Copa Libertadores 2013 con Atlético Mineiro.

Fluminense Lanús Sudamericana
Noticias relacionadas
colapinto recordo cuando se fue a vivir a europa: tenia 13 o 14 anos y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

que debe pasar para que marquez gane el titulo de motogp el fin de semana

Qué debe pasar para que Márquez gane el título de MotoGP el fin de semana

la suma millonaria que lleva acumulada racing en esta copa libertadores

La suma millonaria que lleva acumulada Racing en esta Copa Libertadores

novak djokovic se convierte en copropietario de un club de francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Lo último

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: Es clave avanzar con las reformas

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

Último Momento
Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: Es clave avanzar con las reformas

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

Ovación
La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad