Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

El clima en Fluminense quedó al rojo vivo tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos de Lanús . Luego de la caída, el entrenador Renato Gaúcho presentó su renuncia en una conferencia cargada de críticas, en la que apuntó contra los hinchas y el poder de las redes sociales.

El técnico, que había llegado al club en abril y venía de conducirlo hasta las semifinales del Mundial de Clubes, abrió su declaración con una frase fuerte: “Soy un experto en fútbol, conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, lo llamaban estúpido. Así que hoy en día, ya nada me sorprende en el fútbol”.

Fluminense se quedó sin DT

“Todos son entrenadores, todos tienen una opinión. No todos, pero muchos en redes sociales no entienden nada de fútbol. Y entonces, el entrenador y el jugador son quienes pagan el precio”, disparó Gaúcho.

En esa misma línea, el técnico fue más allá y aseguró que el deporte atraviesa una crisis a raíz de este fenómeno: “El fútbol se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador como para el entrenador, hoy en día es una guerra de críticas. Cuando ganás, recibís elogios; cuando perdés, nadie es bueno, todos son malos. El fútbol se está acabando. Está casi acabado. Esa es mi opinión”.

“¿A dónde vamos con el fútbol? Los entrenadores ya no tienen paciencia para este tipo de cosas. Cuando los entrenadores veteranos dejen de jugar, de repente los empezarán a valorar ante los que empiezan con nuevas ideas. Y entonces veremos dónde acaba el fútbol. Graben esta entrevista, pronto dirán: ‘Sí, Renato tenía razón’”, advirtió.

En el cierre de su discurso, volvió a apuntar contra la presión externa y dejó un mensaje desafiante: “Desafortunadamente, hoy en día nadie es bueno. Vendrá otro, y quiero ver si presenta el equipo que la afición quiere o el que él tiene en mente. Descansaré y dejaré que algunos genios de internet hablen de fútbol”.

Gaúcho se va de Fluminense con un balance de 40 partidos dirigidos, con 21 victorias, 7 empates y 12 derrotas. Por el lado de la dirigencia, ya tiene un principal candidato para reemplazar al entrenador: Cuca, actualmente sin club y logró conquistar Copa Libertadores 2013 con Atlético Mineiro.