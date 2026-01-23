Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Francisco Cerúndolo superó al ruso Andrey Rublev y avanzó en el Abierto de Australia. Tomás Etcheverry va por la hazaña ante Aleksandr Bublik.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (18°) tuvo una muy buena actuación y superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev (13°), para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada.

Cerúndolo, que consiguió una de las victorias más importantes de su carrera, se impuso por 6-3, 7-6(4) y 6-3, luego de 2 horas y 8 minutos de juego.

Lo que viene para Francisco Cerúndolo en el Abierto de Australia

En la próxima ronda podría tocarle con el alemán Alexander Zverev (3°) en el que podría ser un cruce interesantísimo, ya que el juego de Francisco Cerúndolo lo hace sentir muy incómodo e incluso lo confesó en varias ocasiones.

El otro argentino que sigue en carrera en este Abierto de Australia es Tomás Etcheverry, quien va en busca de la sorpresa ante el kazajo Aleksandr Bublik (10°), un jugador que tiene un gran talento y que además en los últimos meses se mostró mucho más disciplinado, lo que le permitió ingresar en el top 10 del ranking ATP.