Turismo de Mundial 2026: la fortuna que costará ir a ver la Selección en Kansas y Dallas

Tras el sorteo, se registró un creciente interés en viajes. Argentina jugará en Grupo J, lo que impulsa las búsquedas de vuelos a estadios como Arrowhead y AT&T.

6 de diciembre 2025 · 09:20hs
La confirmación de la fase de grupos del Mundial 2026 despertó un inmediato interés de los argentinos por organizar sus viajes a Estados Unidos para acompañar a la Selección. Con Argentina ubicada en el Grupo J, las búsquedas de vuelos a las sedes de la primera fase se han intensificado.

La emoción crece entre los hinchas, quienes ya conocen que el equipo jugará en estadios como el Arrowhead Stadium en Kansas City y el AT&T Stadium en Dallas.

Opciones de financiamiento y costos de vuelo

Para facilitar la planificación anticipada, una agencia líder en Argentina está ofreciendo la financiación de vuelos, hoteles y paquetes al exterior en hasta 3 cuotas, tanto en pesos como en dólares. Además, se suma un cupón de hasta $200.000 pesos de descuento en vuelos a Miami con Aerolíneas Argentinas.

Las tarifas individuales registradas para volar a las sedes de la fase de grupos son las siguientes.

  • Vuelo a San Francisco: ida y vuelta con dos escalas, del 15 al 24 de junio a $3.196.336 pesos.
  • Vuelo a Dallas: ida y vuelta con una escala, del 14 al 25 de junio a $4.182.202 pesos.
  • Vuelos a Kansas City: ida con dos escalas y vuelta con una escala, del 14 al 25 de junio a $3.564.835 pesos.

La agencia destaca que la posibilidad de financiación permite a los usuarios asegurar sus viajes con meses de anticipación, combinando la pasión mundialista con una estadía en ciudades estratégicas de EEUU.

