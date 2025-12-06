La confirmación de la fase de grupos del Mundial 2026 despertó un inmediato interés de los argentinos por organizar sus viajes a Estados Unidos para acompañar a la Selección. Con Argentina ubicada en el Grupo J, las búsquedas de vuelos a las sedes de la primera fase se han intensificado.
Turismo de Mundial 2026: la fortuna que costará ir a ver la Selección en Kansas y Dallas
Por Ovación
La emoción crece entre los hinchas, quienes ya conocen que el equipo jugará en estadios como el Arrowhead Stadium en Kansas City y el AT&T Stadium en Dallas.
Opciones de financiamiento y costos de vuelo
Para facilitar la planificación anticipada, una agencia líder en Argentina está ofreciendo la financiación de vuelos, hoteles y paquetes al exterior en hasta 3 cuotas, tanto en pesos como en dólares. Además, se suma un cupón de hasta $200.000 pesos de descuento en vuelos a Miami con Aerolíneas Argentinas.
Las tarifas individuales registradas para volar a las sedes de la fase de grupos son las siguientes.
- Vuelo a San Francisco: ida y vuelta con dos escalas, del 15 al 24 de junio a $3.196.336 pesos.
- Vuelo a Dallas: ida y vuelta con una escala, del 14 al 25 de junio a $4.182.202 pesos.
- Vuelos a Kansas City: ida con dos escalas y vuelta con una escala, del 14 al 25 de junio a $3.564.835 pesos.
La agencia destaca que la posibilidad de financiación permite a los usuarios asegurar sus viajes con meses de anticipación, combinando la pasión mundialista con una estadía en ciudades estratégicas de EEUU.