Así sería el camino de la Selección a la soñada final del Mundial 2026

La Selección argentina ya conoció a sus rivales de la primera fase del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. Muchos se ilusionan con que la Scaloneta repita el título que logró en Qatar 2022

La Selección argentina ya conoció a sus rivales de la primera fase del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, que son Argelia, Austria y Jordania. Muchos esperan que la Scaloneta repita el título que logró en Qatar 2022.

Si bien este sábado se confirmará, el primer duelo del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el martes 16 de junio del 2026 contra Argelia en el Kansas City Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium. Luego se medirá el lunes 22 de junio del 2026 ante Austria en el Dallas Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium y el sábado 27 de junio jugará con Jordania en Kansas City o en Dallas.

El probable camino de la Selección argentina a la final del Mundial 2026

Si Argentina gana su grupo se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) con sede en Miami. Y en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que están Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, en Atlanta. En un hipotético cruce de cuartos de final, los campeones del mundo podrían medirse con la Portugal de Cristiano Ronaldo en Kansas y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales en Atlanta.

Si el equipo albiceleste queda en el segundo puesto, el rival saldría del puntero del H, donde parten como candidatos España y Uruguay. En octavos, podría jugar cin algún segundo de los Grupos G y L que tienen como candidatos a Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. En cuartos podría tener como rivales a Bélgica o Estados Unidos y en semifinales quedaría del lado de los punteros de las zonas que tienen como cabeza de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.

Y si sale tercero en su grupo, el equipo argentino deberá ser una de las mejores ocho selecciones que finalicen en el tercer puesto. Ahí, se deberá aguardar para conocer a los posibles rivales (serán líderes de alguna de las zonas) y camino rumbo a la final, ya que dependerá de la cantidad de puntos y diferencia de gol que se logre sacar al haber una tabla de posiciones para todos los terceros.

Fuente: Gustavo Privitera / UNO Mendoza