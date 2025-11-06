Úbeda tendría definido el equipo para jugar el Superclásico

Uno Santa Fe | Ovación | Úbeda

El DT de Boca Claudio Úbeda realizaría una sola variante para recibir el domingo a River en la Bombonera

6 de noviembre 2025 · 21:21hs
Cada vez falta menos para una nueva edición del Superclásico y tanto Claudio Úbeda como Marcelo Gallardo comienzan a delinear sus equipos para el encuentro que se disputará el próximo domingo a las 16.30 en la Bombonera. En este sentido, el Sifón tiene a la mayor parte del once definido, y en la práctica de fútbol de este jueves disipó su única duda: Carlos Palacios le ganaría la pulseada a Ander Herrera.

Luego de ver la gran victoria frente a Estudiantes desde la platea por acumulación de tarjetas amarillas, Leandro Paredes volverá a ser el capitán Xeneize y disputará su primer partido como titular ante el Millonario. Con su gol y su rendimiento destacado frente al Pincha, Exequiel Zeballos ratificó su gran momento personal y parece que también tiene su lugar asegurado.

Por eso, la duda pasaba por la inclusión de Ander Herrera, de muy buenos ingresos desde su regreso tras tres meses de ausencia por lesión. El vasco podía reemplazar tanto a Palacios como a Milton Delgado, otro que volvió muy bien tras su participación en el Mundial Sub 20. De hecho, el DT xeneize había elogiado al ex-Athletic Bilbao en la última conferencia de prensa: "Es un jugador súper inteligente que acomoda al equipo cada vez que entra. A pesar de que juegue pocos minutos, en los que juega lo hace bien y marca la diferencia".

Lo único que le juega en contra a Herrera es su físico, factor por el que no fue incluido entre los titulares en la práctica de este jueves. Desde el cuerpo técnico prefieren que aporte toda su calidad e inteligencia ingresando desde el banco en el segundo tiempo. Por eso, decidieron darle un nuevo voto de confianza al chileno, que, pese a sus destellos de calidad, no viene teniendo rendimientos descollantes. Igualmente, en la práctica, uno de los cambios fue el ingreso de Ander por Palacios, por lo que no se descarta que esa modificación se produzca durante el partido tal y como pasó el domingo pasado en La Plata.

Debido a la lesión de Rodrigo Battaglia y al gran nivel demostrado en el Mundial Sub 20, Milton Delgado se ganó un lugar como titular en Boca. Ante Barracas acompañó a Paredes y frente a Estudiantes Tomás Belmonte fue su ladero.

En ambos partidos mostró un nivel muy similar al del primer semestre, que lo erigió como una de las figuras del plantel que por entonces comandaba Fernando Gago. Por este motivo, se ganó un lugar de cara al clásico del próximo domingo a las 16.30 en La Bombonera.

La posible formación de Boca para el Superclásico

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

