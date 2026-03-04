Ugo Carabelli y Navone, a la cancha: debut argentino en Indian Wells

Este miércoles, los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone inician su participación en el Masters 1000 de Indian Wells , el primer torneo de esta categoría de la temporada. Ambos se medirán con tenistas locales que prometen presionar desde el primer saque, en duelos que combinarán potencia, velocidad de piernas y estrategias profundas de juego. La cita en el desierto californiano representa una prueba de fuego para medir la madurez competitiva de los jóvenes argentinos.

Camilo Ugo Carabelli llega a Indian Wells tras un arranque de año contrastante en Sudamérica . Tras consagrarse campeón en el Challenger de Rosario , el joven zurdo mostró gran nivel en el Argentina Open , alcanzando los cuartos de final con una combinación de golpes planos agresivos y un sólido juego de red . Sin embargo, su desempeño decayó en Río de Janeiro y Santiago de Chile, donde fue eliminado en primera ronda, dejando en evidencia la importancia de la consistencia mental y física para sostenerse en el circuito ATP.

En Indian Wells, Carabelli se enfrentará a Martin Damm Jr., un estadounidense de más de dos metros que basa su juego en saques contundentes, drives profundos y presencia intimidante en la red. El argentino deberá utilizar variantes de slice, cambios de ritmo y movimientos de contragolpe para neutralizar la potencia y mantener la pelota lejos de las zonas de peligro. Este partido no solo evaluará su capacidad técnica, sino también su resistencia táctica y mental en un escenario de máxima presión.

Navone: la oportunidad de revertir la temporada

Mariano Navone, por su parte, atraviesa un inicio de 2026 complejo, con apenas dos victorias registradas: sobre Emilio Nava en el Argentina Open y por retiro de Vit Kopriva en Santiago de Chile. La irregularidad en su tenis, caracterizada por altibajos en el saque y la defensa, lo coloca ante un desafío mayúsculo.

Su debut será ante Marcos Giron, jugador top 70 del ranking ATP, conocido por su capacidad atlética, consistencia desde el fondo de la cancha y anticipación en los passing shots. Para Navone, la clave estará en imponer su ritmo de juego, seleccionar los tiros correctos y buscar oportunidades de ataque cuando Giron se acerque a la red. Más allá del resultado, este encuentro funcionará como un banco de pruebas para medir su capacidad de gestionar la presión y sostener la concentración en escenarios de alta exigencia.

Presencia argentina: un bloque sólido en Indian Wells

Argentina contará además con Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña, que también disputarán la primera ronda. Los hermanos Cerúndolo, Francisco (19°) y Tomás Etcheverry (29°), ingresan directamente en la segunda fase por su condición de preclasificados. Esta representación muestra la profundidad del tenis argentino en el circuito, con jugadores jóvenes capaces de competir ante figuras consagradas y en canchas de rápida ejecución como las de Indian Wells.

El Masters 1000 de Indian Wells, conocido como el “quinto Grand Slam”, se caracteriza por la intensidad del juego y la exigencia física, debido a su superficie rápida, condiciones de viento y calor seco. Los argentinos deberán combinar técnica depurada, estrategia de puntos largos y fortaleza mental, elementos indispensables para dar pelea en un torneo donde cada partido puede marcar la diferencia en la temporada.