Un campeón con Colón dejó su club pero seguiría en México

Nardelli: "Que el técnico me reconozca está bueno y me da más confianza"

"Me toca despedirme de este gran escudo. Un club que me abrió las puertas de este hermoso país", posteó en su cuenta oficial de Instagram.

Para luego, expresar: "A pesar de que los objetivos que teníamos no se dieron como esperábamos, me voy muy agradecido por el respeto y cariño que me brindaron todo este tiempo".

Su futuro estaría en Querétaro FC, conocido como los Gallos Blancos, dirigido técnicamente por el argentino Mauro Gerk, pertenece al mismo grupo empresario de los Xolos de Tijuana.

Fue para el Torneo Clausura 2020, dónde Querétaro pasó a ser propiedad del Grupo Caliente, junto a los equipos de Tijuana y Dorados de Sinaloa.