Un necesitado Chile recibirá a Ecuador con la obligación de sumar un triunfo

Chile marcha último en la tabla de posiciones y no tiene margen de error, por lo cual el único resultado que le sirve ante Ecuador es la victoria

En su último partido, los chilenos cayeron, en condición de visitante, frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro, por 1 a 0. “Estamos en condiciones de poder tener un gran rendimiento y también un buen resultado y son de los partidos que es necesario sacar adelante para empezar a creer, para realmente empezar a fortalecerse”, dijo Gareca en la previa de este encuentro.

En cuanto a las remotas chances del combinado trasandino, el entrenador argentino develó su pensamiento: “Tenemos las posibilidades todavía, no es porque sea meramente un optimista aún con una situación extrema, no. Conozco el fútbol, sé que no hay que bajar los brazos y que cada partido es una nueva oportunidad”.

Por su parte, el conjunto ecuatoriano atraviesa un gran momento. Los dirigidos por Sebastián Beccacece acumulan una racha positiva de seis partidos sin perder. En la fecha anterior superaron a Venezuela por 2 a 1 y treparon al segundo lugar de las Eliminatorias 2026 con 22 puntos, a seis del líder Argentina.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en noviembre de 2023, en el marco de la fecha 6 para el actual proceso clasificatorio. El encuentro se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, en el que los locales se impusieron por 1 a 0 con el gol de Ángel Mena a los 21 minutos.

El historial completo indica que jugaron un total de 52 partidos. Chile se fue victorioso en 29 ocasiones, contra 11 del conjunto ecuatoriano. Además, terminaron en empate en 13 encuentros.

Probables formaciones

Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Francisco Sierralta, Paulo Díaz y Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal, Vicente Pizarro; Diego Valdés, Lucas Cepeda y Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Félix Torres, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Keny Arroyo, Pedro Vite, Gonzalo Plata; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece

Hora: 21

TV: DirecTV Sports

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Estadio: Nacional de Santiago