Un paranaense clasificó a cuartos de final en el Santa Fe Lawn Tennis

En uno de los duelos 100% nacional quedó en manos de Gonzalo Villanueva, quien derrotó al misionero Ezequiel Monferrer por doble 6-4. El paranaense de 29 años llegó por décima vez a esta instancia, de las cuales 7 fueron en el país. Con respecto a eso, expresó: "Lo tengo presente a eso. La mayoría de los cuartos que he hecho, creo que salvo dos, fueron todos acá. Me gusta jugar acá. Acá puedo tener a mi familia. La verdad que el club en este torneo está muy lindo".

image.png El ramallense Tomás Farjat dejó en el camino al español Barreto Sánchez en el Lawn Tennis.

Cabe recordar que Paraná, capital de Entre Ríos, y queda a menos de 30 kilómetros de su casa, por lo que Villanueva confesó: “Santa Fe me queda muy cerca , es raro para mí estar en un torneo tan cerca así que la verdad estoy muy contento y me gusta. Y lo mismo Buenos Aires, que no es mi ciudad pero ya llevo varios años, y también me siento muy cómodo jugando ahí". Y agregó: "Vino mi papá, mi mamá, mi tía, unos amigos también. La verdad muy contento. Normalmente estoy solo así que tener hinchada es lindo".

Más cruces atractivos en Santa Fe

Uno de los duelos argentinos fue entre los bonaerenses Facundo Mena y Guido Justo. El partido quedó en manos de Mena, quien lo derrotó por 7-6 y 6-2. El de Temperley llega a los primeros cuartos de final de Challenger en Argentina, y jugará con el estadounidense Trey Hilderbrand, quien proveniente de la clasificación, derrotó al peruano Gonzalo Bueno, quinto cabeza de serie, por 5-7, 6-4 y 6-1.

Luego del partido Facundo comentó: “Fue un partido muy duro. Nos conocemos porque somos de la misma zona, Temperley y Adrogué. Entrenamos juntos entonces estaba un poco nervioso. Pude encontrar una buena estrategia en el tiebreak para llevarme el primer set.” Hace unos años, Mena jugó los torneos profesionales en Esperanza y San Carlos, localidades aledañas a la ciudad de Santa Fe, y lo vinieron a alentar desde allí: “Estoy feliz de poder darle alegrías a la gente que me viene a ver de Esperanza y San Carlos.”

Más argentinos entre los mejores

Otro argentino entre los mejores ocho del torneo es Tomás Farjat. El nacido en Villa Ramallo, de 23 años, derrotó a Diego Barreto Sánchez (ESP) por 6-4 y 6-3 y clasificó a cuartos de final de Challenger por primera vez tras casi un año. La vez anterior fue en la misma cancha, en el AAT Challenger Santa Fe de julio 2023.

image.png Facundo Mena, el bonaerense de 31 años que ya está en cuartos de final, al vencer al argentino Guido Justo.

Luego de su victoria, el proveniente de la clasificación exclamó: “Estoy contento por pasar a cuartos de final. Fue un partido duro, sobre todo al final. Venía bastante bien y después me puse un poco nervioso y me costó cerrar, es algo normal que nos pasa a todos. Por suerte pude enfocarme en lo que venía haciendo bien y trabajando con el equipo y el partido se quedó para mi lado. Venimos de semanas muy difíciles, en las que no me sentía bien. Con la academia de Seba Gutiérrez y los chicos de Sportslab estamos trabajando muy fuerte y positivos.”

Los cruces de la presente jornada los animarán: el paranaense Villanueva jugará con el ramallense Farjat, el brasileño Pucinelli De Almeida lo hará con Collarini, y en doble los harán el libanés Habib y el norteamericano Hilderbrand ante los argentinos Aboian. En cancha 2, el norteamericano Hilderbrand jugará con el argentino Mena, Midon se cruzará con el norteamericano Blanch, y en dobles se medirán el uruguayo Carou y el argentino Mena ante los japoneses Yuzuki y Watanabe. Las entradas del AAT Challenger Santander edición Santa Fe se consiguen por $5.000 más servicios en www.plateavip.com.ar o en la puerta del club.