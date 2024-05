Un regreso que jerarquizó el plantel superior del CRAI

El tercera línea le dijo a UNO Santa Fe sobre su regreso que "Las sensaciones que tengo ahora son positivas, volví después de un año ausentarme al rugby en general, y a la ciudad también, y me encontré con un plantel muy cambiado y para bien. Un grupo unido, cosa que hacía tiempo que no pasaba, ahora tiran todos para un mismo lado, y hay un objetivo en común bien en claro".

image.png Había dejado de jugar al rugby, hizo la pretemporada, y enseguida se ganó lugar en el equipo de primera.

Sobre como fue ensamblarse al nuevo grupo de entrenadores, ya que el año pasado el no jugó, sostuvo que "desde mi lado yo siempre trato de ensamblarme y mostrar siempre un acople. Creo que el que está en las funciones de entrenadores, es bien intencionado, dejan mucho de lado, eso hay que remarcarlo, porque le dedican mucho tiempo al rugby, al club, y la pasión que le ponen es para destacar. Están reunidos entre los entrenadores todo el tiempo, discusiones para el armado de los equipos. Mi acople fue tirar todos para el mismo lado".

El regreso al plantel superior Gitano

Tras un año sin haber jugado por propia de decisión, el ex integrante del seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby manifestó que "Me sentí bien, yo se lo había planteado a los entrenadores, y a mis compañeros, a principios de año, que mi vuelta no iba a darse de cero a cien, sino que iba a ir de a poco. Buscaba autorregularme en la vuelta, para llegar a un pico sostenido, y que no sea contraproducente ese afán de estar jugando rápidamente en primera. Son cuestiones naturales que se dan por competencias internas, que hoy por suerte, contamos con cinco planteles, que refleja lo bien que se vienen haciendo las cosas".

Un triunfo altamente cotizado

Jockey Club de Rosario es uno de los equipos más importantes del interuniones litoraleño y al que CRAI derrotó en la autopista por 29 a 20, sobre lo que el tercera línea de CRAI expresó que "Sabíamos que Jockey venía muy bien, confiamos en lo nuestro, tratamos de mejorar nosotros y volcarlo en el partido. Fue un partido donde cuando las papas quemaban supimos agarrar las riendas, volver mentalmente al juego, y encontrarnos con nuestro juego, y ante la adversidad nos pudimos levantar rápido".

image.png El tercera línea destacó que el presente del equipo se debe a que todos tiran para el mismo lado.

En el mismo sentido agregó que "Habíamos hablando con el pack, en la intimidad, previo al partido, que los errores están siempre, ningún equipo entra a jugar y no se equivoca en los ochenta minutos de juego, pero no familiarizarse con el error, pero hay que asimilar que es parte del juego, y no es de vida o muerte".

El clásico que se viene en Sauce Viejo

El próximo sábado 18 de mayo, a partir de las 16, en Sauce Viejo, CRAI visitará a Santa Fe Rugby en lo que será una nueva edición del derby del rugby local. "Los clásicos son partidos aparte, es una semana linda de encarar, con mucha seriedad, y las expectativas son siempre las más altas. Creo que todo el club como institución, y todo el plantel va a entregarse y dar lo mejor para una alegría, para los que laburan siempre, para los que están al costado de la cancha, y para nosotros mismos, que somos los que más nos esforzamos desde el punto de vista rugbístico" sostuvo Gálvez.

Agregó que "mi sensación personal es disfrutarlo, a full, venía de un proceso de una Súper Liga Americana en el cual me hubiese gustado hacer muchas cosas distintas, y que por presiones mías no me fui contento. Por eso dejé el rugby, porque no estaba disfrutando. Ahora lo voy a hacer desde el primer momento que me toque pisar Sauce Viejo, hasta que termine el tercer tiempo con los chicos de Santa Fe y mis compañeros y amigos".