Un santafesino fue convocado para integrar Los Leones

Para integrar el plantel de Los Leones ha sido convaocado el medio scrum santafesino Estanislao Bay. El jugador formado en el CRAI, actualmente jugando en el Aparejadores Burgos, y tiene 31 años de edad. Tani ya tuvo otras convocatorias para el seleccionado español, y ha causado buena impresión. Si bien había que esperar, Bay fue nuevamente citado por el nuevo head coach de Los Leones, el rosarino Pablo Bouza.

El ex integrante del seleccionado mayor y de seven de la Unión Santafesina de Rugby jugó su primer partido con el seleccionado de España en la Europe Championship de 2023, fue ante Países Bajos, con triunfo por 28 a 20, en el que no solamente marcó un try, sino que también fue elegido el MVP del cotejo. El ex jugador Gitano, juega en el rugby español desde el 2019, primero lo hizo en el VRAC, luego en Jaén, y actualmente, en el Aparejadores Rugby Burgos, al norte de Madrid.

El REC 2024 seguirá un formato de competición que replica al utilizado el pasado año, con dos grupos diferenciados (Los Leones competirán en el grupo A) y una ronda definitoria con semifinales y finales. Estas últimas precisamente, se disputarán en el estadio Jean Bouin de París el domingo 17 de marzo.

La ruta de Los Leones en esa primera fase de competición arrancará frente a los citados Países Bajos, continuará con el segundo partido el domingo 11 de febrero ante Alemania en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid y terminará en Tbilisi, el sábado 17 de febrero ante Georgia.