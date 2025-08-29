Un santafesino irá en busca del título Cono Sur en Dolores

El púgil santafesino Nahuel Retamoso peleará este viernes frente al duro Jonathan Eniz en la ciudad de Dolores, en un combate por el título Cono Sur Welter

El boxeador santafesino Nahuel Retamoso se presentará este viernes en la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, cuando enfrente a partir de las 21, a Jonathan “El Potro” Eniz, en este caso por el Cinturón Cono Sur, vacante de la Asociación Mundial de Boxeo de peso welter, en un combate que está previsto a diez asaltos. Además habrá combate de semifondo con el dolorense Axel Montes de Oca y Daniel Gomez, de Entre Ríos.

La pelea entre el dolorense y el santafesino Retamoso, entrenado en el Olimboxing de Osvaldo Salami y Walter Zoccola, será en el polideportivo Municipal Evita, y es organizada por la Asociación Amigos del Poli y por el promotor nacional Juan Brignone, con el auspicio de la Municipalidad de Dolores. En la jornada de jueves, el santafesino y el bonaerense hicieron el tradicional pesaje. El representante de barrio Nueva Pompeya, acompañado por Diógenes Totino Caunedo y Walter Zoccola, y dio en la balanza 66 kilos, mientras que su rival, acusó 66.400.

Gran noche de boxeo en Dolores

En el caso del “Torero” Retamoso, quien disputará un cinturón internacional por primera vez en su carrera profesional. Actualmente, tiene un historial de 12 peleas, con 7 victorias (1 antes del límite) y 5 derrotas. El combate será a 10 rounds y fiscalizado por las autoridades designadas por la Asociación Mundial de Boxeo.

Su rival, el Potro Eniz, en su historial ya ha conquistado el título Intercontinental IBO Welter, combatiendo de visitante en Noruega, y el título sudamericano, tanto en peso ligero como en peso welter. Actualmente su récord se compone de 61 peleas, con 36 victorias (17 de ellas antes del límite), 23 derrotas, 1 empate y una pelea sin decisión.

image El Torero Retamoso se presentará en la ciudad bonaerense de Dolores en el polideportivo Municipal Evita.

El ganador del título en disputa, ingresará en los rankings regionales de la AMB, la entidad más antigua del boxeo internacional y que actualmente cuenta con dos campeones mundiales argentinos como Fernando “El Puma” Martínez (quien buscará unificar cinturones el próximo 22 de noviembre) y el recientemente coronado monarca interino Mirco Cuello.

"Esta pelea para mi es muy importante, tengo una emoción de oreja a oreja, y no quiero dejar de pasar esta oportunidad que se nos presentó de pelear en Dolores. Es todo un desafío para mi y para mi equipo de trabajo" señaló el Torero Retamoso a horas de la pelea en territorio bonaerense.

El púgil entrenado en el Olimboxing de Santa Fe resaltó que "venimos entrenando de la mejor manera, con responsabilidad, mucha entrega y sacrificio, para que nos podamos llevar este título para Santa Fe. Estoy bien preparado, y buscaré hacer arriba del ring lo que vengo trabajando".

Su rival será el Potro Eniz consideró que "esta pelea con Retamoso es una buena oportunidad, ya tengo 60 peleas, me ha tocado enfrentar a todo tipo de rival, con lo cual vamos a tratar de dejar todo. Esta pelea va a ser muy linda para mi ciudad, creo que la gente me va a acompañar y esperemos que sea un buen espectáculo".

image Jonathan el Potro Eniz (izquierda) y el santafesino Nahuel Retamoso, en el pesaje realizado en la previa al combate.

Jonathan, que tiene 30 años, indicó que "es una motivación extra que sea por un título, y adelante de mi gente, es algo muy lindo. La anterior la hice por el título Sudamericano, y ahora vamos por otro desafío para el cual estamos muy bien preparados, venimos trabajando duro, con mi hermando, dándole todos los días a full".

El santafesino calculó que "el Potro va a venir a buscar la pelea, como lo hizo en todas las presentaciones que ha tenido. Lo mío es más el boxeo, la estrategia, la concentración, y esperar el último oportuno. Creo que si puedo desplegar toda la inteligencia y plasmar bien la estrategia, lo voy a complicar mucho a Eniz".

El boxeador entrenado por Walter Zóccola y Osvaldo Salami consignó que "la técnica siempre supera a la fuerza, esa frase se puede aplicar para esta pelea. La técnica tiene que quedar demostrada, y espero hacer un buen papel y llevarme el título para Santa Fe".