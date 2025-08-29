Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Unión dio muestras cabales de su gran momento, y de cómo se potenció desde el regreso de Leo Madelón. Un equipo que compite y sigue de pie.

29 de agosto 2025 · 09:07hs
La llegada de Leonardo Madelón volvió a darle a Unión un aire renovado. En su cuarto ciclo al frente del club, el entrenador logró que el plantel adopte su ADN futbolístico: solidez, intensidad y competitividad en cualquier escenario, sin importar el rival ni la circunstancia.

El Unión de Madelón, de igual a igual con cualquiera

Los ejemplos más recientes hablan por sí solos. El Tatengue fue a Brasil y le jugó de igual a igual a Cruzeiro, empatando sin goles pese a que ambos ya estaban eliminados de la Copa Sudamericana.

LEER MÁS: Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Poco después, en la Copa Argentina, eliminó por penales a Rosario Central en San Nicolás, equipo que atraviesa un gran momento y es protagonista de la Liga Profesional, más allá de que en aquel entonces no contaba todavía con Ángel Di María. Sin embargo, el Canalla venía de ser uno de los mejores equipos de la fase regular del Apertura de la Liga Profesional.

En el plano local, Unión superó con autoridad a Estudiantes en el 15 de Abril, un triunfo de gran valor teniendo en cuenta que el Pincha se encuentra en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Luego, en La Bombonera, estuvo muy cerca de traerse los tres puntos ante Boca, en un 1-1 que pudo haber sido victoria si concretaba las chances claras que generó.

La pared que rompió en Alta Córdoba

El quiebre emocional llegó con la goleada a Instituto en Alta Córdoba, resultado que cortó una nefasta racha de casi un año sin victorias. Y la última muestra de carácter se dio frente a River, en los cuartos de final de la Copa Argentina: Unión lo llevó al límite, lo incomodó durante varios pasajes y hasta pudo ganarlo con dos ocasiones claras de Nicolás Palavecino, antes de caer en la tanda de penales.

Que la gente se quede tranquila porque hay equipo”, afirmó Madelón tras el partido en San Nicolás, en un mensaje directo a los hinchas que ven cómo el equipo recuperó identidad.

LEER MÁS: Maizon Rodríguez, el gran dolor de cabeza para Unión

Ahora, el desafío inmediato será Racing en Avellaneda, el próximo domingo a las 21.15. Unión deberá cambiar el chip y volver a enfocarse en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, con la convicción de que bajo la conducción de Madelón es un equipo que compite y que está en condiciones de pelearle a cualquiera.

La mente solamente estará puesta en el Clausura, donde deberá sumar muchos puntos, como lo viene haciendo, para garantizar su permanencia en Primera División, y luego sí refundar los objetivso deportivos de cara al 2026. Sin embrgo, lo va a hacer con la certeza de que Unión se convirtió en un equipo con el ADN de Madelón, lo que invita a la ilusión en el mundo rojiblanco.

