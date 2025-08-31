Un Talleres en llamas no puede fallar ante un durísimo Riestra Talleres, en puesto de descenso en la Liga Profesional, recibirá desde las 16.45 a Riestra, en Córdoba, en un choque clave para el futuro de Carlos Tevez. Por Ovación 31 de agosto 2025 · 09:40hs

Talleres y Deportivo Riestra chocan este doming en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se podrá ver por ESPN Premium.

Se trata de un duelo de equipos con realidades diferentes: la “T” llega en crisis, con la necesidad de sumar, mientras que el “Malevo” está cuarto. Probables formaciones de Talleres vs Deportivo Riestra Talleres: Herrera, Navarro, Guth, Fernández, Schott, Mosqueira, Portilla, Sequeira, Depietri, Rick, Girotti. Deportivo Riestra: Arce, Ramírez, Sansotre, Gallo, Paz, Miño, Alonso, Monje, Céliz, Herrera, Díaz.