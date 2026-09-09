La modificación se debe al avance de las obras del nuevo enlace vial entre Santa Fe y Santo Tomé. El tránsito será trasladado a la calzada recientemente reconstruida de la Ruta Nacional 11 , mientras comienza la demolición de la existente. También habrá cambios en los accesos a Circunvalación Sur y a Santa Fe.

Cambios en el acceso sur al Puente Carretero: desde este jueves habrá nuevos desvíos

Desde este jueves 10 de septiembre cambiará la circulación en el acceso al Puente Carretero , debido al avance de las obras del nuevo enlace vial entre Santa Fe y Santo Tomé. El tránsito será trasladado a la calzada recientemente reconstruida de la Ruta Nacional 11 para permitir el inicio de los trabajos de demolición de la calzada existente.

El nuevo esquema se aplicará en el tramo comprendido desde la zona del Automóvil Club hasta el cruce del cantero central . Allí quedará habilitada la circulación en ambos sentidos, con un solo carril para cada mano .

Quienes viajen desde Santo Tomé hacia Santa Fe serán derivados hacia la calzada norte, que fue recientemente intervenida. Por ese mismo sector circularán, en sentido contrario, los vehículos que se dirijan hacia Santo Tomé.

Cambios en los accesos a Circunvalación

Las obras también modificarán la circulación en los accesos a Circunvalación Sur. La salida hacia Circunvalación Sur quedará inhabilitada, por lo que quienes necesiten utilizar ese corredor deberán seguir los desvíos señalizados y tomar los rulos de enlace habilitados para retomar el recorrido.

También habrá una modificación para quienes circulen por Circunvalación en sentido norte-sur. La rampa habitual de ingreso a Santa Fe ubicada en ese sector permanecerá cerrada y los conductores deberán continuar por Circunvalación hasta ingresar a la ciudad por avenida 27 de Febrero.

En toda la zona se dispondrá señalización preventiva, reducción de velocidad y elementos de separación de los carriles.

Desde el organismo a cargo de los trabajos solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones colocadas en el sector mientras se desarrollen las tareas.