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"Pasa a toda hora y lugar": vecinos de B° Fomento 9 de Julio se manifestaron por los "continuos robos piraña"

Tras el robo de motos y bicicletas del interior de un edificio, vecinos de B° Fomento 9 de Julio alertaron que la modalidad ya se había repetido en la zona.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de septiembre 2026 · 19:30hs
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Pasa a toda hora y lugar: vecinos de B° Fomento 9 de Julio se manifestaron por los continuos robos piraña

"Pasa a toda hora y lugar": vecinos de B° Fomento 9 de Julio se manifestaron por los "continuos" robos piraña

El robo registrado en un edificio de barrio Fomento 9 de Julio, donde delincuentes violentaron el portón de ingreso llevándose motos y bicicletas, sigue generando preocupación entre los vecinos. Desde la Red de Vecinales por la Seguridad en Santa Fe advirtieron que ya se registraron robos similares en la zona.

Susana Spizzamiglio, integrante de la Red de Vecinales por la Seguridad en Santa Fe, señaló que ya habían ocurrido episodios similares en inmediaciones de 1 de Mayo y Pedro Ferré, prácticamente frente a la vecinal de Fomento 9 de Julio.

"No es un hecho nuevo. Ya aconteció algo similar en 1 de Mayo y Pedro Ferré, casi enfrente de la vecinal de B° Fomento 9 de Julio", explicó.

Según detalló, en ese sector los delincuentes ingresaron en distintas oportunidades a edificios para sustraer bicicletas y motocicletas que se encontraban guardadas en las plantas bajas. "En tres oportunidades rompieron portones para robar bicicletas y motos que guardan allí en esos departamentos que quedan guardadas en planta baja. Es la misma metodología", sostuvo.

LEER MÁS: Impresionante "robo piraña" en Bº Fomento 9 de Julio: violentaron el portón de un edificio y se llevaron motos y bicicletas

La referente vecinal aseguró que los delincuentes permanecen en las inmediaciones buscando oportunidades para ingresar a las propiedades. "Están de campana esperando donde pueden ingresar a la propiedad y robar", afirmó.

Además, señaló que los vecinos cuentan con registros de algunos de estos episodios y que la problemática ya fue planteada en distintas oportunidades. "Tenemos filmaciones entre los vecinos, hicimos notas y no nos llama la atención la metodología", remarcó.

"Es el pan de cada día"

Para Spizzamiglio, uno de los principales problemas es la frecuencia con la que se producen los robos en distintos barrios de la ciudad. "Molesta a los vecinos en el sentido de que es el pan de cada día y los robos son continuos en todo momento y en todo lugar", manifestó.

En ese sentido, destacó que si bien los vecinos cuentan con la posibilidad de comunicarse con el 911 y que, según su experiencia, la respuesta policial puede ser rápida, los hechos continúan: "Si bien está la aplicación del 911, la gente llama y la Policía viene rápido, se visualiza esto todos los días en muchos barrios, no solo en edificios sino también en casas particulares".

La problemática, agregó, no se limita al robo de motos y bicicletas. También mencionó otros delitos que afectan a los vecinos, como el robo de cables y picaportes: "Hay mucho robo de cables, a mí me robaron seis o siete metros de cables y quedé sin electricidad. También hay mucho robo de picaportes".

Desplazamiento de los robos

La integrante de la Red de Vecinales también hizo referencia a una situación que, según los vecinos, se repite cuando aumenta la presencia policial o la vigilancia en determinadas zonas.

"Al saturarse algunos barrios se van mudando por zonas y es lo que más molesta a la gente", concluyó.

Fomento 9 de Julio vecinos robos
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