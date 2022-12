En Unión las noticias siguen siendo más sobre posibles salidas que de incorporaciones. Está claro que el mercado no está sencillo y al parecer, sumar dinero pasó a ser clave para avanzar por caras nuevas. Mientras se maneja que sería inminente el traspaso de Juan Ignacio Nardoni, por otro lado, Banfield busca a Kevin Zenón .

La idea es un préstamo con cargo y con opción de compra, pero todavía no se cristalizó. El Tate no veríacon malos ojos cederlo, pero antes pretende que renueve su contrato que termina en diciembre de 2023. Algo que no puede pasarse por alto, porque sino la institución podría perder parte de su patrimonio. Algo que en su momento pasó con Nelson Acevedo, que se fue a Defensa y cuando volvió solo cumplió los meses hasta quedar libre.

No se quiere cometer el mismo error y por eso, se charla con su representación. Se mencionó que Unión solicitaría cerca de 200.000 dólares para largarlo por una temporada, pero antes deberá deberá arreglar puertas adentro.

ZenónUnión.jpg Unión pretende que Kevin Zenón renueve el contrato para luego pensar en cederlo. José Busiemi / UNO Santa Fe

Si hay predisposición para que se vaya es porque, quizás, Gustavo Munúa no lo piense como primera opción. Por lo pronto, el correntino mantiene su perfil bajo y este jueves marcó un gol en el amistoso ante Ben Hur. Habría que ver si no se cambió de parecer y la idea es que se quede, para seguir charlando sobre su renovación.

El Taladro está pendiente de la situación, ya que busca para reforzar su banda izquierda. Pero claramente tiene otros tiempos y puede que no quiera esperar tanto. Un tema que seguramente traerá más novedades en los próximos días.