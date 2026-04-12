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Unión recupera una pieza clave y tiene otro en capilla de cara a Newell's

Unión, tras la dura derrota ante Estudiantes, se enfoca en Newell's, a quien recibirá en el 15 de Abril. Leo Madelón podría parar a su equipo ideal.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 12:56hs
Unión recupera una pieza clave y tiene otro en capilla de cara a Newells

Prensa Unión

Tras el golpe sufrido en La Plata, Unión empieza a rearmarse de cara a un partido determinante. El Tatengue recibirá el próximo viernes desde las 20.30 a Newell's Old Boys en el estadio 15 de Abril, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura, con la posibilidad concreta de volver a contar con nombres importantes.

Vuelve Vargas y ordena la defensa en Unión

La principal novedad pasa por el regreso de Lautaro Vargas, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Su retorno le permitirá a Leonardo Madelón rearmar la última línea con uno de sus titulares habituales.

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En ese contexto, todo indica que Vargas recuperará su lugar en la defensa en reemplazo de Nicolás Paz, quien ocupó ese sector ante Estudiantes pero no logró afianzarse. La vuelta del lateral representa una mejora en términos de solidez y funcionamiento colectivo.

Estigarribia, habilitado y disponible

Otra buena noticia para el cuerpo técnico tiene que ver con Marcelo Estigarribia. Si bien en un primer momento se especuló con que había alcanzado el límite de amonestaciones, los registros oficiales de AFA indican que suma cuatro tarjetas —incluida la última ante Estudiantes—, por lo que estará disponible.

Estudiantes Unión festejo Marcelo Estigarribia
Marcelo Estigarribia, que anot&oacute; ante Estudiantes, fue amonestado, sum&oacute; cinco en registros period&iacute;sticos pero tiene cuatro en registros de AFA.

Marcelo Estigarribia, que anotó ante Estudiantes, fue amonestado, sumó cinco en registros periodísticos pero tiene cuatro en registros de AFA.

De esta manera, el delantero podrá ser tenido en cuenta sin inconvenientes, lo que le permite a Unión mantener una pieza clave en ataque, sobre todo en un momento donde necesita recuperar peso ofensivo.

La chance de volver al equipo base

Con estos regresos, Madelón tiene la posibilidad de volver a armar el equipo que mejor rendimiento mostró en las últimas semanas, el mismo que fue titular en la victoria ante Deportivo Riestra.

Esa base aparece como una referencia clara en medio de un presente irregular, donde el equipo necesita reencontrarse con su identidad para sostenerse en zona de clasificación.

Mejora el panorama en ataque

En ofensiva también hay señales alentadoras. Diego Armando Díaz avanza en su recuperación tras un desgarro, mientras que Agustín Colazo continúa sumando ritmo en los entrenamientos luego de la lesión que lo mantuvo al margen.

Si bien ninguno de los dos tuvo minutos en los últimos encuentros, su evolución representa una alternativa más para un sector donde Unión necesita variantes y competencia interna.

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El cruce ante Newell’s aparece como una oportunidad inmediata para dejar atrás la derrota frente a Estudiantes y recuperar terreno en la Zona A. Con más opciones y la chance de volver a su equipo ideal, Unión intentará dar una respuesta en casa.

En un tramo decisivo del campeonato, recuperar nombres también puede significar recuperar funcionamiento. Y eso, para el Tatengue, hoy es tan importante como sumar puntos.

Unión Estudiantes Newell's
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