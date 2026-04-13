Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá contar con hinchas en el partido ante Aldosivi en Mar del Plata, luego de que la Aprevide diera la habilitación

Racing podrá contar con el apoyo de su gente en el partido frente a Aldosivi en Mar del Plata , luego de que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte ( Aprevide ) lo autorizaba. El duelo se disputará el próximo 19 de abril en el estadio José María Minella, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Habrá unas 6.500 localidades disponibles para los hinchas de la Academia, con 5.000 entradas populares y 1.500 plateas. La medida representa una excepción dentro del fútbol argentino, donde en la mayoría de los partidos de liga no está permitida la asistencia de ambas parcialidades.

La posibilidad de llevar visitantes le da un condimento especial al encuentro, no solo por el color en las tribunas, sino también por el momento deportivo del equipo dirigido por Gustavo Costas, que necesita sumar puntos para meterse en la zona de clasificación a los playoffs, después de perder los dos clásicos.

En tanto, el operativo de seguridad será clave para garantizar el desarrollo del partido, en una ciudad que volverá a recibir a dos hinchadas en un mismo estadio. La decisión también marca un antecedente en la provincia de Buenos Aires, donde se evalúan nuevas aperturas graduales para el regreso del público visitante en el fútbol local.