Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá contar con hinchas en el partido ante Aldosivi en Mar del Plata, luego de que la Aprevide diera la habilitación

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 15:00hs
Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá contar con el apoyo de su gente en el partido frente a Aldosivi en Mar del Plata, luego de que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) lo autorizaba. El duelo se disputará el próximo 19 de abril en el estadio José María Minella, por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Racing tendrá hinchas en Mar del Plata

Habrá unas 6.500 localidades disponibles para los hinchas de la Academia, con 5.000 entradas populares y 1.500 plateas. La medida representa una excepción dentro del fútbol argentino, donde en la mayoría de los partidos de liga no está permitida la asistencia de ambas parcialidades.

La posibilidad de llevar visitantes le da un condimento especial al encuentro, no solo por el color en las tribunas, sino también por el momento deportivo del equipo dirigido por Gustavo Costas, que necesita sumar puntos para meterse en la zona de clasificación a los playoffs, después de perder los dos clásicos.

En tanto, el operativo de seguridad será clave para garantizar el desarrollo del partido, en una ciudad que volverá a recibir a dos hinchadas en un mismo estadio. La decisión también marca un antecedente en la provincia de Buenos Aires, donde se evalúan nuevas aperturas graduales para el regreso del público visitante en el fútbol local.

Racing Aldosivi Mar del Plata
Noticias relacionadas
la liga nacional levanta el telon de la semana con dos duelos de alto voltaje

La Liga Nacional levanta el telón de la semana con dos duelos de alto voltaje

triunfos de cerundolo y etcheverry en los atp 500 de munich y barcelona

Triunfos de Cerúndolo y Etcheverry en los ATP 500 de Múnich y Barcelona

torneo promocional: regatas (sf) y atletico franck treparon a la cima

Torneo Promocional: Regatas (SF) y Atlético Franck treparon a la cima

velez va por la recuperacion y la cima ante un central cordoba golpeado

Vélez va por la recuperación y la cima ante un Central Córdoba golpeado

Lo último

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Último Momento
Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Apertura: el clásico entre Unión y Colón el Malvicino capta la atención de la fecha 6 en la A1

Apertura: el clásico entre Unión y Colón el Malvicino capta la atención de la fecha 6 en la A1

Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Ovación
Budiño llevó tranquilidad tras el susto: Estoy bien, ya sin dolor

Budiño llevó tranquilidad tras el susto: "Estoy bien, ya sin dolor"

¿Ahora sí Colón tiene mayor peso en AFA?

¿Ahora sí Colón tiene mayor peso en AFA?

Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's