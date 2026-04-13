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Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

Colón lleva tres victorias al hilo y sin recibir goles, que lo llevaron a quedarse con la punta en soledad, con tres puntos de ventaja sobre sus escoltas.

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 10:47hs
Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón atraviesa su mejor momento de los últimos años y lo ratificó en el Brigadier López. El equipo rojinegro venció 1-0 a Racing de Córdoba, sumó su tercera victoria consecutiva sin recibir goles y quedó como único puntero de la Zona A de la Primera Nacional.

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El Sabalero construyó un triunfo trabajado, en el que volvió a mostrar solidez defensiva y eficacia en los momentos justos. La única emoción de la tarde llegó desde los doce pasos: Ignacio Lago cambió penal por gol y le dio tres puntos clave a un equipo que sigue en franco crecimiento.

Un presente en alza para Colón

La victoria ante Racing de Córdoba no fue un hecho aislado, sino la continuidad de una racha positiva que se viene consolidando. Colón venía de imponerse por 2-0 frente a Patronato en Paraná y de golear 3-0 a San Miguel en Santa Fe.

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Tres triunfos consecutivos, siete goles a favor y ninguno en contra reflejan con claridad el momento del equipo, que logró encontrar equilibrio entre solidez defensiva y contundencia ofensiva.

En lo más alto y con margen

Este gran presente le permite a Colón mirar a todos desde arriba. Con la victoria, el Sabalero se subió a la cima de la Zona A en soledad, sacando tres puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores: Defensores de Belgrano y Deportivo Morón.

Justamente, el próximo desafío será exigente, ya que visitará a Morón el sábado a las 15.30 en el Nuevo Francisco Urbano, en un duelo directo que puede marcar el pulso de la pelea por los primeros puestos.

Una racha que no se daba

El presente toma mayor dimensión al repasar los antecedentes. Colón no lograba encadenar tres victorias consecutivas desde comienzos de 2025, cuando bajo la conducción de Ariel Pereyra venció a Nueva Chicago (2-1), Mitre de Santiago del Estero (1-0) y Chaco For Ever (2-1), entre febrero y marzo de aquel año.

LEER MÁS: Posiciones: Colón ganó, se escapó y mira a todos desde arriba en la Zona A

Además, también volvió a alcanzar una marca defensiva que no conseguía desde el ciclo de Andrés Yllana, cuando sostuvo tres partidos seguidos con el arco en cero entre las fechas 14 y 17: triunfo 1-0 ante Talleres de Remedios de Escalada, empate 0-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires y victoria 1-0 contra Defensores Unidos en Zárate.

Un equipo que ilusiona

Colón encontró regularidad, algo que le había sido esquivo, y hoy se sostiene en una base firme: orden, eficacia y confianza. Con la cima en su poder y una racha que respalda su momento, el Sabalero empieza a perfilarse como uno de los grandes protagonistas del torneo. El desafío ahora será sostenerlo. Pero, por lo pronto, Colón ya dio una señal clara: está en marcha y quiere ser candidato.

Colón Racing de Córdoba Primera Nacional
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