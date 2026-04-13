Budiño llevó tranquilidad en Colón tras el susto: "Estoy bien, ya sin dolor"

El arquero de Colón, Matías Budiño, habló luego del triunfo ante Racing de Córdoba y valoró la actuación de su reemplazante, Tomás Paredes.

Colón ganó, sigue en la cima y atraviesa un gran momento, pero en medio de la alegría también hubo lugar para la preocupación. Matías Budiño rompió el silencio tras el susto que generó el golpe en la zona renal sufrido ante San Miguel y llevó tranquilidad luego de quedar afuera del partido frente a Racing de Córdoba.

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), el arquero rojinegro contó cómo evoluciona y dejó un mensaje claro: “Estoy bien. La verdad que mejorando de a poquito. Hoy por suerte ya sin dolor, así que más tranquilo también”.

Un susto que encendió las alarmas en Colón

El golpe sufrido en el encuentro anterior generó preocupación tanto en el plantel como en los hinchas. El propio Budiño reconoció que no fue una situación habitual: “Fue un susto, tanto para mí como para la gente y la familia. Uno está acostumbrado a los golpes, más en este puesto, pero este fue un poco más complicado”.

Gabriel Budiño.jpg Prensa Colón

Sin embargo, el arquero llevó calma sobre su estado de salud: “Ya pasó por suerte”, remarcó.

De cara a los próximos días, explicó que seguirá bajo control médico: “Ahora voy a hablar con el médico para ver las indicaciones. Seguramente en la semana me hagan una tomografía nueva para ver cómo está el hematoma en el riñón”.

Confianza en Paredes

Ante su ausencia, el arco de Colón quedó en manos de Tomás Paredes, quien cumplió con una sólida actuación. Budiño no dudó en destacar su rendimiento: “Tommy está muy preparado, sin dudas lo iba a hacer muy bien. Estoy contento también por él y por los tres puntos”.

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Más allá de lo personal, el arquero también se refirió al momento del equipo y al fuerte vínculo con los hinchas, que volvió a sentirse en el Brigadier López: “Se nota muchísimo el aliento de la gente. Es muy importante para este momento, estando ahí arriba”.

En ese sentido, recordó una idea que planteó desde su llegada: “Hay que contagiar de adentro para afuera y de afuera para adentro. Creo que eso hoy se está viendo”.

En recuperación y con la mira en volver en Colón

Mientras Colón disfruta de su racha positiva, Budiño avanza en su recuperación con cautela, pero con optimismo. La evolución es favorable y, si todo sigue su curso, pronto podría volver a estar a disposición.

Por lo pronto, el mensaje es claro: el susto quedó atrás, el equipo responde y el arco rojinegro sigue bien cubierto.